Bunu da yaptılar: Kilo vermek ve daha iyi uyumak için yapılan TikTok trendi boğulmaya neden olabilir!

TikTok'ta ağız bantlamanın faydalarını öven videolar yüzbinlerce görüntüleme topladı. Ağız bandı üreticilerine göre böyle bir fayda, kendinizi burundan nefes almaya zorlamanın yalnızca yağ kaybını artırmasıdır. Savunucuları ayrıca hava akışını iyileştirdiğini, vücudu rahatlattığını, horlamayı durdurduğunu ve insanların uykuda kalmasına yardımcı olduğunu iddia ediyor.

UYKU APNENİZ VARSA ÇOK TEHLİKELİ

Ancak Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde uyku uzmanı olan Dr Raj Dasgupta, ağzı bantlamanın en kötü ihtimalle nefes darlığına ve boğulmaya yol açabileceğini söyleyerek, "tıkayıcı uyku apneniz varsa, evet, bu çok tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı. Göğüs hastalıkları uzmanı ve uyku uzmanı olan Dr Megan Acho şunları söyledi: "Önemli olarak, burun tıkanıklığınız veya deviye bir nazal septumunuz varsa, ağzınızı bantlarsanız hava akışını potansiyel olarak sınırlayabilirsiniz."

Bazı ağız bandı kullanıcıları, iyileştirilmiş uyku kalitelerinin bir sonucu olarak uyandıktan sonraki saatlerde daha fazla enerjiye sahip olduklarını bildirdi. Uzmanlar, trendde yer almanın uyku apnesinden muzdarip kişilere zarar verebileceğinden korkuyor.

AĞIZ BANDININ FAYDALARI DA BULUNUYOR

Yatmadan önce ağzını bantlayan bir etkileyici, çürükler, diş eti hastalığı, ağız kokusu, beyin sisi ve boğaz ağrısı gibi ağızdan nefes almayla bağlantılı bir dizi sorunu sarstı. Ağızdan nefes alan insanlar yeterince oksijen ememezler. Yeterli oksijen olmadan uyku kalitemiz ve enerji seviyelerimiz düşer. Ağız bandı ayrıca, artan oksijen alımının bir yararı olan yağ yakımını desteklemeye yardımcı olur.

DAHA ÇEKİCİ OLMAK İÇİN VAJİNAL SIVILARINI SÜRÜYORLAR

Doktorlar kısa bir süre önce , savunucularının feromonlarını yayarak erkekleri çekme şansını artırdığını iddia ettikleri, kulakların ve boynun arkasına vajinal sıvının bulaşmasını içeren 'vabbing' adı verilen benzer bir viral eğilime karşı uyarıda bulundular.

