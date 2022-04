Burçlara göre ideal beslenme düzeni nasıl olmalı? İşte Koç, Yengeç, Oğlak, Balık ve diğer burçlar için beslenme önerileri!

Burçlar kuşağında bulunan 12 burcun da kendine özel beslenme alışkanlıkları bulunuyor. Kimi burcun çikolata ve kahve tüketmesi zararlı olabileceği gibi, kimi burç hassas mideye sahip olması sebebiyle yediklerine çok daha dikkat etmek durumunda kalıyor. İşte 12 burç için ideal beslenme önerileri...

KOÇ BURCU BESLENMESİ

Oldukça aktif ve hareketli olan Koç burçlarının hızlı yeme alışkanlıkları bulunmaktadır. Ancak hızlı yemek bilindiği üzere vücuda zarar vermektedir. Bu nedenle Koç burçları mutlaka yavaş yemek yemeyi alışkanlık haline getirmeliler. Ayrıca Koç burçları çikolata ve kahveyi bir arada tüketmeyi sever. Fakat bu durum baş ağrılarına neden olabilir. Bu sebeple tuz, şeker ve alkolden uzak durmalı ya da olabildiğince az tüketmeli.

BOĞA BURCU BESLENMESİ

Boğa burcunun kalbine giden yol midesinden geçmektedir. Kilo almaya son derece meyilli olduğu bilinen Boğa burçlarının gün boyu tok tutan düşük kalorili yiyecekler tüketmesi, kilo kontrolü sağlamalarına yardımcı olacaktır. Ayrıca sağlıkları için Boğa burçlarının düzenli olarak spor yapması son derece önemlidir.

İKİZLER BURCU BESLENMESİ

İkizler burcu insanları yemekleri yavaş ve çiğneyerek tüketmeli. Stres sebebiyle kendini yemeğe veren bir burç varsa en başta İkizler burcudur. Ayrıca uyku düzenlerine de mutlaka önem vermeliler. İkizler burcu akciğeri temsil ettiği için, kilo almak İkizler burcunun solunum sıkıntısı çekmesine sebep olabilir. Bu nedenle kilosunu dengede tutmalı.

YENGEÇ BURCU BESLENMESİ

Yengeç burcu uzun süre aç kalmaya gelemeyen bir burçtur. Açlık sinirli ve agresif bir ruha bürünmesine sebep olmaktadır. Mideleri hassas olduğu için tuz ve baharatın aşırısından uzak durmalıdır. Su içmek yerine başka içecekleri tercih ederler ancak Yengeç burçları da günlük yeteri kadar su tüketmelidir.

ASLAN BURCU BESLENMESİ

Değişik lezzetler tatmayı seven Aslan burçları genellikle yediklerinin farkında oldukları için kilo problemi pek yaşamamaktadır. Aslan burçları et yemeyi seven burçların başında gelir. Ancak kolesterol problemiyle karşılaşmamak için et tüketimine dikkat etmeleri gerekmekte.

BAŞAK BURCU BESLENMESİ

Başak burcu insanları ekmek tüketmeyi çokça sever. Sağlıklı beslenmek için ekmeğin çavdarlı veya kepekli olanını tercih etmelidir. Tatlılar arasında çikolatayı tercih eden Başaklar, şeker tüketimine de oldukça dikkat etmelidir. Özellikle yüksek şekerli meyvelerden uzak durmalıdır.

TERAZİ BURCU BESLENMESİ

Teraziler kilo almaya en meyilli burçlar arasında gelir. Terazilerin metabolizmaları yavaş çalıştığı için yüksek kalorili besinlerden uzak durmalı ve spor yapmalılar. Asitli gıdalar da yine Terazi burcunun böbrek sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir.

AKREP BURCU BESLENMESİ

Akrep burçlarının kilo fazlası olmasa da yediklerine her zaman dikkat etmeliler. Deniz ürünleri, salata ve meyveler beslenme listesinde mutlaka yer almalıdır.

YAY BURCU BESLENMESİ

Yay burçlarının her gün kadar su tüketmesi ve alkol ile sigaradan uzak durması gerekmektedir. Karaciğeri hassas olan Yay burcu, karaciğerini besleyecek gıdalar tüketmelidir.

OĞLAK BURCU BESLENMESİ

Oğlak burcu insanların cildi kuru ve alerjilere meyillidir. Bu sebeple badem ve kayısı gibi cildi besleyen gıdalar tüketmeleri gerekmektedir. Yine vücutları su tutmasın diye ödem attıran detokslar yapabilirler. Bunun yanında yaban mersini de tüketebilirler.

KOVA BURCU BESLENMESİ

Fazla hareketli burçlardan olan Kovalar fazla kilo sorunu yaşamaz. Yeni tatlar denemekten hoşlanırlar. Fakat sindirim sistemlerini destekleyecek gıdalar tüketmelerinde fayda bulunmakta.

BALIK BURCU BESLENMESİ

Balık burçları da yine tuz tüketimine dikkat etmesi gereken burçlardan biri. Bol bol su tüketmeleri gereken Balık burçları ayrıca kilo almaya da meyilli burçlardan. Bu sebeple hamur işlerinden de mümkün olduğunca uzak durmalıdır.