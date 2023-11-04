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Bursa'da kan donduran olay! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

04.11.2023 14:27 | Son Güncelleme:
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Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. 34 yaşındaki adam, 2 çocuğunu ve eşini silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftten Zeynep Özdemir’in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, 2 gün önce de geri döndüğü bildirildi.

Bursa'da kan donduran olay! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 125'inci Sokak’ta meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Samet ve Zeynep Özdemir çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenip, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Özdemir çifti ile oğulları Metehan ve Batuhan’ı yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aile bireylerinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, Samet Özdemir'in tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği tespit edildi.

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EŞİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

11 yıllık evli olan çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, Zeynep Özdemir’in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu süre zarfında baba evinde kalan Zeynep Özdemir’in 2 gün önce eve döndüğü ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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