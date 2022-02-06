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Büyükelçilikte skandal! Kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu, bir kişi tutuklandı

06.02.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’daki Avustralya Büyükelçiliği'nde büyük bir şok yaşandı. Büyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kameralar bulundu. Kameraların kimleri kayıt altına aldığı bilinmezken, eski bir büyükelçilik çalışanın tutuklandığı öğrenildi.

Büyükelçilikte skandal! Kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu, bir kişi tutuklandı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Avustralya Büyükelçiliği'nde gizli kamera şoku yaşandı. Büyükelçiliğin kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulunduğu bildirildi.

TUVALET ZEMİNİNDE HAFIZA KARTI BULUNDU

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edilirken, kameraların bir kadının tuvaletin zemininde hafıza kartı bulmasının ardından tespit edildiği aktarıldı. Kameraların ne kadar süredir tuvalette olduğu ve kimlerin kayıt altına alınarak mahremiyetinin ihlal edildiği henüz bilinmiyor.

Tayland polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili eski bir büyükelçilik çalışanın tutuklandığı bildirildi.

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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın 6 Ocak'ta Tayland Kraliyet Polisi tarafından tutuklandığı doğrulanarak, söz konusu eski çalışanın 2013'ten bu yana büyükelçilikte bilişim teknolojileri sistemleri yöneticisi olarak çalışan 30'lu yaşlarında ve evli olan Bank Thamsongsana olduğu belirtildi.

Avustralya Büyükelçiliğinin Bangkok'taki yeni binası 2017'den bu yana faaliyetine devam ederken, son derece güvenli bir tesisi olarak kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Tayland
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