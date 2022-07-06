Çalınan doğal gaz koku tankı Kırklareli ve Edirne'de paniğe yol açtı! Ekipler harekete geçti, anonslar yapıldı

Kırklareli Alpullu'da doğal gaz koku tankı çalındı. Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde yayılan koku üzerine 'Doğal gaz kaçağı var' paniği yaşandı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, tankı daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömdü.

ÇALIP AT ARABASIYLA GÖTÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, kokusu olmayan doğal gazın, kaçak sırasında algılanabilmesi için şebekeye koku verilmesinde kullanılan tank Alpullu beldesindeki kuyudan çalındı. Şüpheli H.C'nin, satmak için çalıp at arabasıyla götürdüğü tank, güvenlik güçlerince Babaeski ilçesindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu.

KOKU KIRKLARELİ VE EDİRNE'DE PANİĞE YOL AÇTI

Bu sırada koku, rüzgarın etkisiyle Kırklareli ve Edirne'deki birçok yerleşim alanına yayıldı. Kokuyu alan vatandaşlar doğal gaz kaçağı var endişesiyle güvenlik güçlerini aradı.

ANONSLAR YAPILDI

Kokunun yayıldığı beldelerden Edirne'ye bağlı Kırcasalih beldesinde AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince ölçüm ve incelemeler yapılırken, belediyeden halk arasında paniği önlemek için anonslar yapıldı.

Kırcasalih'te yaşayan vatandaşlardan Veli Çelik, koku nedeniyle kısa süreli panik yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Karagöz ise kokunun rüzgarın etkisiyle aralıklarla etkisini gösterdiğini ifade etti.

TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.C'nin evinde bulunan tank AFAD tarafından daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü.

Kaynak: AA

