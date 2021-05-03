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Çalışma muafiyet izni belgesi alan kişi sayısı açıklandı

03.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, çalışma muafiyet izni belgesi alan kişi sayısının 3 milyon 21 bin 778 olduğunu duyurdu.

Çalışma muafiyet izni belgesi alan kişi sayısı açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar toplam 3 milyon 948 bin 265 "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlendi. İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan belgeler ise 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle:

Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10:00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir.

e-Devlet vasıtasıyla e-başvuru üzerinden alınmamayan ve manuel olarak doldurulan muafiyet izin belgeleri kontrolü, fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz denetlerini yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izin görev belgeleri 7 Mayıs saat 24.00'e kadar geçerli olacak.


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