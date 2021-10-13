Camdaki Kız Nalan'ın tarzını beğenenler için uygun fiyatlı kombin önerileri

Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan isimli dünyalar güzeli ve iyi kalpli bir genç kadının acılarla dolu hikayesine tanık olduğumuz Camdaki Kız, yıldız kadrosu ve orijinal senaryosuyla hepimizi ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Kanal D'nin fenomen dizisi sayesinde hepimizin kalbinde taht kuran Burcu Biricik, başarılı oyunculuğu ve güzelliği kadar dizide giydiği kıyafetlerle de gündemde. Kate Middleton, Prenses Diana, Grace Kelly gibi prenseslerin stilinden ilham alınarak giydirilen Nalan, kendine modern ve masalsı bir tarz yaratmayı başarıyor. Şanslıyız ki, Nalan'ın ilgi çeken soylu stilini yakalamak için uygun fiyatlı tercihlere ulaşmak mümkün.

Sokak stilinde bile asaletten vazgeçmeyenlere...

Bahar ayları gibi geçiş mevsimlerinde en büyük kurtarıcımız olan midi etekler, Nalan'ın da çok sevdiği parçalardan. Güzel karakterimizin günlük stilinde sık sık kullandığı midi etekler, sokak stilinde bile asaletinden ve zarafetinden ödün vermeyenlerin ilk tercihine dönüşüyor. RANDOM, bej renkli eteğiyle rahatlığı ve şıklığı bir araya getiriyor. Dökümlü kumaşı ve bol kesimi sayesinde her vücut tipine çok yakışacak olan bu modeli, ister günlük kombinlerinizde ister ofis stilinizde kullanabilirsiniz.

Belindeki uzun kuşağıyla vücut hatlarını çok daha zarif gösterecek olan bu eteği incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

Milenyum prenses

Nalan'ın buz mavisi elbisesini hatırlıyor musunuz? Nasıl unutulabilir ki! İstiklal Caddesi'nde çekilen tanıtım filminde o unutulmaz elbiseyi giyen Burcu Biricik, Nalan'ın tarzıyla ilgili ipuçlarını henüz dizi başlamadan vermişti. Adeta masal diyarından fırlamış bir prenses gibi gözüken güzel karakterimiz, straplez tül elbisesiyle hepimizi büyüledi Milenyumlu ve şehirli prensesler için tasarlanan bu parça, Nalan'ın buz mavisi ve geçişli elbisesinin 2021'e uyarlanmış hali. Kısa etek boyuyla çok daha modern bir görünüm sunan mavi elbise, tül geçişleriyle romantik ve masalsı havasından çıkmamayı başarıyor.

Yıldızı andıran puantiye detaylarıyla şıklığına şıklık katan bu modeli incelemek için tıklayın.

Dingin renkler, sıcak dokular

Şu bir gerçek ki Nalan'ın dolabında çok fosforlu renkler veya çok canlı tonlar göremeyiz. Naif ve sade karakterini tamamlayan dingin pudra renklerini tercih eden Nalan, farklı renklerdeki triko kazaklarıyla tek adımda asil bir şıklığın formülünü bizlere veriyor.

Her tarza ve cebe uygun tasarımlarıyla öne çıkan DeFacto, pudra tonlardaki basic trikolarıyla Nalan'ın stiline adeta göz kırpıyor. Her tarz ve modelde etek veya pantolonlarla rahatça kombinleyebileceğiniz bu parçalar, ölümsüz ve zamansız stil arayışınıza en zarif cevap.

Pudra pembesi triko kazağı buradan inceleyebilirsiniz.

Bir rüya gibi

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Nalan adında çok tarz bir prenses yaşarmış. Güzeller güzeli prensesimiz, yakışıklı prensini rüyalarında pespembe bir elbiseyle karşılamış. Prensine kavuşan şık prenses, pembe elbisesiyle modaseverlerin tüm rüyalarını gerçeğe dönüştürmüş. Nalan'ın masal prensesine dönüştüğü rüyasında giydiği pembe elbiseden ilham alan bu tasarım, modern zamanlarda da bir prenses gibi hissetmeyi mümkün kılıyor. Zarif desenleri ve tül fırfırlı kollarıyla şıklığı zirveye taşıyan bu parçaya, toplanmış saçlar ve ışıltılı küpeler çok yakışacak.

Nalan'ın rüya elbisesi ilhamlı bu parçayı incelemek için tıklayın.

Gri ofiste renkli prenses

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Ofis stilinize biraz kraliyet tarzı katmaya ne dersiniz? Camdaki Kız'ın Nalan'ının iş kombinlerinde sık sık kullandığı renkli havuç pantolonlar, ofis şıklığınıza bambaşka bir hava katabilir. Zarifliği elden bırakmadan iddialı bir tavır ortaya koyan havuç pantolonlara mutlaka dolabınızda yer açın. Modaya yön veren markalardan olan Koton, prensesimizin ofis kıyafetini uygun fiyata sunuyor. Tarçın rengiyle öne çıkan bu model, belindeki şık detayıyla tüm iddiasını cesur bir şekilde ortaya koyuyor.

Basic bir tişörtü bile anında zirveye çıkaracak olan renkli havuç model pantolonu, buradan inceleyebilirsiniz.

Yaklaşan kışa en güzel hazırlık

Ağustos, Eylül, Ekim derken yavaş yavaş kış aylarına yaklaşıyoruz. Soğuk havalardan koruyacak ve sıcacık tutacak kıyafetler arıyorsanız, Nalan'ın kış stiline mutlaka bakmalısınız. İkon karakterimizin üzerinden eksik etmediği kruvaze paltolar, kışlık alışveriş listenizin en başına yerleşiyor. Kış aylarında şıklık göstergesi olan bu palto, zarifliği ve yalınlığı bir araya getiriyor. Açık rengi ve tokalı kemeriyle dikkat çeken Trendyolmilla imzalı model ile en basit kombinleri bile moda şovundan çıkmış gibi gösterebilirsiniz.

Nalan'ın soğuk havalarda vazgeçemediği bu paltoyu incelemek veya satın almak için tıklayın.

Hiçbir şey takımın yerini tutmaz

Takım ruhunun güçlü tavrı, gardıroplarımızı da ele geçiriyor. En zor zamanlarda Nalan'ın yardımına koşan takımlar ile sokak stilinize yepyeni bir soluk getirebilirsiniz. Giy-çık parçaların en çabasız trendi takımlar ile şık olmamak gibi bir bahaneniz artık olamaz. Nalan'ın stilinde bol bol ilham aldığı İngiliz kraliyet ailesinin de oldukça sevdiği takımlar, Vakkum ile yeni bir boyut kazanıyor. Alışageldiğimiz sıkıcı ve ciddi takımlardan ayrılan bu model, şık desenleri ve konforlu yapısıyla bu sonbaharın en gözde parçalarından biri olmaya aday.

Farklı parçalarla da kolayca eşleştirebileceğiniz ikili takımı incelemek için tıklayabilirsiniz.

Güçlü yakalar

İnce düşünülmüş bir yaka, tek düze bir kıyafeti bile birden gardırobun en şık ve özel parçası yapabilir. Yakaların gücünü bilen Nalan, sade ve tek renk kıyafetlerindeki gösterişli yakalar ile adeta hepimize moda dersi veriyor. Uzun bir kuşak yakaya sahip bu parça, özellikle gömleklerde iddialı yakaları seven Nalan'ın tarzına oldukça uygun. Gardırop klasiklerinden olan beyaz düz gömleğe yenilikçi bir yorum getirilerek tasarlanan bu gömlek, en asil dolapların favori parçası olmaya aday.

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Kibar ekose

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Geçmişte isyankar bir tavrı olan ekose, farklı renk ve modellere dönüşerek soylu ve lüks bir karakter kazandı ve sarayın gardırobuna girmeye başladı. Alıştığımız ekoseden çok daha kibar ve sade çizgilerle süslenmiş desenleri seven yerli prensesimiz Nalan, ekoseyi özellikle dış giyimde bol bol kullanıyor. Zarif ve sofistike tasarımlar denince aklımıza ilk gelen markalardan olan adL, ekoseli kruvaze ceketiyle sonbahar kombinlerimizi fethetmeye hazır.

Kot pantolon ile kombinlendiğinde spor bir şıklığı yakalamayı da mümkün kılan bu tasarımı incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

Başrolde: Takılar!

Genellikle kombinlerimizde tamamlayıcı olarak kullandığımız ve fazla önem vermediğimiz takılar, Nalan'ın tarzının olmazsa olmazlarından. Sade kıyafetlerini takılarla eşleştirerek zenginleştiren Nalan, özellikle küpelere bayılıyor. Figüran olmaktan çıkıp başrole yükselen takılar, modern prenses stilin en kilit unsurlarından birine dönüşüyor. 21. yüzyılda prenses ruhunu yansıtmak için taç takamayabilirsiniz ancak altın renkli küpeler, soylu tarzınızı göstermek için bir fırsat. İnci detayıyla asil görünümün dozunu arşa çıkaran bu model ile saniyeler içinde şıklığı yakalayabilirsiniz.

Zambak çiçeğinin yapraklarından ilham alarak tasarlanan bu küpeleri incelemek için tıklayın.

