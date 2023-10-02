Canan Karatay'dan kritik uyarı! Hem ekmeği unutacaksınız hem de iştahınız bıçak gibi kesilecek

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın yıllar önce yaptığı bir açıklama yeniden gündem oldu. Ekmek yerine ceviz tüketilmesi gerektiğini vurgulayan uzman isim, 4 adet ceviz tüketmenin ekmek isteğini azaltacağını belirtti.
Cevizin uzun süre tokluk hissi verdiğini vurgulayan uzman isim, yumurtanın da en sağlıklı seçenekler arasında yer aldığını vurguladı.
Omega 3 içeriğiyle güçlü bir besin olan ceviz, bilindiği üzere kolesterol düşürücü bir etkiye sahiptir. Cevizin faydaları saymakla bitmiyor:
Hafızayı güçlendirir,
Depresyona karşı koruyabilir,
Sperm kalitesini artırabilir,
Kansere karşı etkili olabilir,
Kilo kontrolü sağlar,
Kemik sağlığını korur,
Karatay'ın açıklaması şu şekilde:
"Yumurta çok önemli. 3-4 yumurtayı tereyağına kırıp sarısıyla birlikte yiyebilirsiniz.
Yumurta ve tereyağından aldığınız enerji, sizi 24 saat tok tutabilir"
İşte Canan Karatay'ın önerdiği yumurta diyeti:
Sabah: Sahanda 2 adet yumurta, yarım demet limonlu tere otu veya maydanoz.
Ara Öğün: 2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.
Öğle: 2 adet yumurtadan yapılmış menemen ve portakal suyu.
Ara Öğün: 2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.
Ek Ara Öğün: 1 adet haşlanmış yumurta.
Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta ufak parçalara kesilir, üzerine süzme yoğurt dökülür, baharat eklenir ve yanında şekersiz çay veya filtre kahve içilir.
Gece: 1 adet salatalık ve 1 adet haşlanmış yumurta.