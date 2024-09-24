Canlı yayında Mansur Yavaş kulisi! Fatih Portakal açıkladı: 'Benim kulağıma gelen...'

Muhalefetin erken seçim tartışmalarını gündeme taşımasıyla birlikte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu merak ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıkıyor.

ARSLAN'IN TWEETİ GÜNDEM OLDU

İki isim en son geçtiğimiz günlerde eski İYİ Partili Yüksel Arslan'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'Proje çocuk' tweetiyle gündeme gelmişti. Arslan paylaşımı sonrasında açıklama yapan Yavaş, "Kendisine tavsiyem tweeti silmesidir" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD yolculuğu öncesinde Türkiye'ye dönünce İmamoğlu ve Yavaş'ın katıldığı 3'lü bir toplantı yapacaklarını ifade etti.

KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Sözcü TV'de yaşananları değerlendiren Fatih Portakal dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Portakal şunları ifade etti:

"Bu güzel bir şey bir parti için. İki adayın toplumda öne çıkması ve karşılığının olması. Biraz daha böyle olursa bir kavga değil ayrışma olduğunu seziyorsunuz. Bir tarafta Mansur Yavaşı destekleyenler, diğer tarafta Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler şeklinde. Benim kulağıma gelen Yavaş'ın arkasında Koray Aydın ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski ekibin de olduğu söyleniyor."