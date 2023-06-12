Canlı yayında 'siyasi rüşvet' tartışması: Tanju Özcan'ın sözlerine "Çok büyük saygısızlık" diyerek tepki gösterdi, yanıt gecikmedi!

Canlı yayına damgasını vuran 'siyasi rüşvet' tartışmasında DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Tanju Özcan'dan sözlerini düzeltmesini isterken Özcan'dan yanıt gecikmedi. Özcan "Bu seçimin kaybedeni CHP olmuştur" çıkışıyla dikkat çekti.

"BİZİ SİYASİ RÜŞVETLE SUÇLADI, ŞİDDETLE KINIYORUM!"

2023 seçimlerinin sonuçlarının değerlendirildiği Sözcü TV canlı yayında, Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'nun "siyasi rüşvet" verdiğini öne sürmesi üzerine Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Demokrat Partisi'nin 77 yıllık geçmişine değindi. Aksoy sözlerine "Tanju beye şunu söylemek istiyorum, bizi siyasi rüşvetle suçladı. Şiddetle kınıyorum bu ifadesini ve derhal düzeltmesini rica ediyorum. Çok büyük bir saygısızlık olarak görüyorum bunu. Böyle bir şey olamaz" diyerek devam etti.

"BENİM DÜŞÜNCEM NET" DİYEREK SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

Aksoy'un konuşmasını tamamlamasının ardından söz isteyen Özcan, şöyle yanıt verdi:

"İlay hanıma ben 'Parti başkanları başarısız oldu' demedim. Aslında onlar seçimin kazananı. Ama benim düşüncem net. Burada bir siyasi rüşvet söz konusudur; 'sen beni cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yap, ben de seni cumhurbaşkanı adayı olarkak ilan edeyim.' Sadece Sayın Gültekin Uysal'la ilgili söylenmiş bir şey değil bu, özel hayatta benim çok sevdiğim, saydığım bir insandır. Demokrat Parti, Gelecek, Saadet seçimin kaybedeni olmamıştır. Bu seçimin kaybedeni CHP olmuştur."

"PARTİME DÖNÜŞÜM PEK DE SESSİZ OLMAYACAK" DEMİŞTİ

İhraç edildiği partisine geri dönmeye gün sayan Tanju Özcan, son olarak sosyal medyada yaptığı şu paylaşımla gündem olmuştu:

"Bu aralar 'şafak kaç?' sorularına maruz kalıyorum...Şafak 2???? Gidişim biraz sessiz oldu..Beni karalayarak 1 yıl uzaklaştırabilen MYK'dan 2 kişi kaldı geriye. Ben ayrılırken, Sayın @enginaltaychp'ye, madem HDP istedi diye gönderildim, inşallah seçim kazanan partiye dönerim demiştim. Maalesef beni uzaklaştırmak kazanamama sorunu çözememiş,sanırım bu şartlarda dönüşüm pek de sessiz olmayacak gibi."