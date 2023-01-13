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Canlı yayında sorduğu soru çok konuşulacak! Davutoğlu sert konuştu, "Ayrılalım madem masadan o zaman" dedi: Seçim mi kazanacaksınız?

13.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetin gündemi son günlerde oldukça hareketli geçiyor. Altılı masada adaylık tartışmalarının yanına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geniş yankı uyandıran 'imza yetkisi' çıkışı eklendi. Davutoğlu, bu açıklaması üzerine partisinin oy oranıyla ilgili gelen eleştirilere çok konuşulacak bir yanıt verdi. Altılı masadan ayrılma olasılığından söz eden Davutoğlu, "Seçim mi kazanacaksınız?" sorusunu dile getirdi.

Canlı yayında sorduğu soru çok konuşulacak! Davutoğlu sert konuştu, "Ayrılalım madem masadan o zaman" dedi: Seçim mi kazanacaksınız?

Öne çekilmesi konuşulan seçim tarihi yaklaştıkça siyasetin gündemine yeni tartışmalar dahil oluyor. Altılı masa liderlerinden Davutoğlu'nun altılı masa liderlerinin stratejik kararlarda eşit imza yetkisi olacağı yönündeki çıkışı da son dönemin en çok konuşulan tartışmalarından oldu. Davutoğlu'na yüzde 1 oy oranına sahip olduğu şeklinde tepkiler geldi. "Daha iktidara gelmeyen, trollerin hedefi haline gelen başbakana dönüp oy oranını sorana ben nezaketsiz derim" sözleriyle yanıt veren Davutoğlu, "Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?" diye konuştu.

"6 LİDERİN AĞZINDAN BÖYLE BİR ŞEY ASLA ÇIKMAZ"

Ahmet Davutoğlu, TELE 1'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Davutoğlu, "Hep beraber elimizi taşın altına koyma kararı aldık. 6'lı Masa'da bir kriz beklediler. 6'lı Masa'yı yıpratmak için harekete geçtiler. 'Bunlar anlaşamayacaklar, farklı adaylar çıkacak' dendi. Benim ağzımdan Cumhurbaşkanlığı makamını vesayet altında bırakacak bir şey çıkmaz, peki 6 liderin ağzından böyle bir şey çıkar mı, asla çıkmaz." diye konuştu.

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"KRİZ ÇIKMAYACAK"

Daha önceki sözlerinin yanlış anlaşıldığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu net olarak ifade edeyim, biz Cumhurbaşkanını yalnız bırakmayacağız. O makamı en iyi şekilde temsil eden adayı hep beraber bulacağız ve arkasında duracağız. İmzadan kastım da Cumhurbaşkanlığı kabinesi aynı Bakanlar Kurulu gibi karar alırken kurumsal aklı harekete geçirecek. Bu, Cumhurbaşkanı üzerinde bir vesayet oluşturulacak anlamına gelmez. Bizim tanımladığımız sistemde asla Cumhurbaşkanına bir vesayet söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız en önde olacak, içerde ve dışarda başı dik olacak. Demokrasi bir denge ve denetleme mekanizması, Cumhurbaşkanını bu mekanizma ile Meclis kontrol eder. Bir kriz çıkacağından değil, çıkmayacak. Bugünkü yönetimin yaşadığı krizleri görmeyenler bizim ileride olabilecek muhayyel bir krizimiz üzerinden iklim oluşturmaya çalışıyorlar, bu psikolojik bir operasyon. Seçtiğimiz 13. Cumhurbaşkanımızın arkasında hem yetki hem sorumluluklarla dimdik duracağız. Asla düşük profilli bir Cumhurbaşkanı olamaz, her şeyden önce biz reddederiz. Cumhurbaşkanının yüksek profilli olması için bütün liderler onun yanında omuz omuza duracağız."

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"MESELA AYRILALIM MASADAN, SEÇİM Mİ KAZANACAKSINIZ?"

Davutoğlu, partisinin oy oranına ilişkin yaklaşımları uygun bulmadığını da belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Daha iktidara gelmemiş insanların omuz omuza verdikleri bir masada ve trol çetelerinin hedefi haline gelmiş bir başbakana, 'senin oy oranın nedir?' diye sorana ben nezaketsiz derim. Türk siyasetini bilmiyorsun derim. İnsanların toplum nezdindeki itibarını bilmiyorsun derim. Çünkü gerçekten çok rencide edici bir şey. Daha biz yeni partiyiz. Oy oranımız çıktığında görürsünüz. Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, 'Şunun oy oranı bu' desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?"

(AA)

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