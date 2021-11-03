Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Saçlarınızın parlak görünüm yakalayarak herkesi etkilemesini istiyorsanız saç kremlerini kullanabilirsiniz. "Saç kremi nasıl kullanılır ve saç kremi ne zaman sürülür?" gibi sorular aklınıza takılabilir. Saç kremi kullanacaksanız, şampuandan sonra saçlarınızın uçlarına uygulama yapmanız gerekir. Peki saç kremi neden diplere sürülmez? Diplere sürülen krem saçlarınızı yağlandırabilir ve şampuanın etkisini azaltabilir. "En iyi saç kremi hangisi?" sorunuzu cevaplandırırken inceleyebileceğiniz saç kremlerini sizler için listeledik.

1. Kolay taranan ve parlak saçlar için: L'Oréal Paris Elseve Dream Long Saç Kremi

Saçlarınızın uçlarındaki kırıkları onarmak için tasarlanan Elseve Dream Long saç kreminin içeriğinde özel bir formül yer alır. Hint yağı ve bitkisel keratin içeren bu saç kremi sayesinde saç uçlarınızdaki kırıklara veda edebilirsiniz. Aynı zamanda yeniden kırık oluşmasını önleyen saç kremi sayesinde saçlarınız daha canlı bir görünüm yakalar. Saçları uzatma etkisi olan Elseve Dream Long serisine ait olan bu saç kremiyle uzayan saçlarınızı kolaylıkla tarayabilirsiniz. Yumuşayan saçlarınızı kopmadan, tarak yardımıyla tarayarak hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

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2. Gür saçlar elde etmek isteyenlerin dikkatine! Saçlarınızı güçlendirin: Pantene Superfood Saç Bakım Kremi

İnce ve narin saçlara sahipseniz zengin içeriği bulunan saç kremlerini tercih etmeniz gerekebilir. Zayıflayan saçların ihtiyaç duyduğu bazı antioksidanlar bulunur. Pantene Superfood Bakım Kremi, içerisinde yer alan Pro-V karışımı, lipidler ve antioksidanlarla saçlarınıza güçlendirici bir etki yapar. Yıpranmaya başlayan saçlarınızda bu ürünü kullandığınızda saçlarınız güçlenmeye başlar. Pro-V karışımı saçları besler ve ince saç tellerinizi yıpranmaya karşı korur. Bakım kreminde bulunan antioksidanlar ve lipidler saçlara ihtiyaç duyduğu takviyeyi vererek kırılmasını önler.

Saçlarınızı beslemek ve canlandırmak için kullanabileceğiniz ürünü tek tıkla inceleyebilirsiniz.

3. Biotin ve kolajen etkisini saçlarınıza da katın: Ogx Dolgunlaştırıcı Biotin & Kolajen Bakım Kremi

Saça zarar verebilen bir madde olan sülfatın içermeyen bu ürün, doğal maddelerden oluşur. Çevre dostu şişeye sahip olan bu ürünle, çevre kirliliğini de önleyebilirsiniz. Biotin ve kolajenin yer aldığı Ogx Dolgunlaştırıcı Bakım Kremi saçlarınızı kalınlaştırır, güçlendirir. Halihazırda incelmiş ve zayıflamış saçlarınızda bu saç kremi ne işe yarar, diye düşünüyorsanız ürünün içeriği saçlarınızı zaman içerisinde kalınlaştırmaya başlar ve dolgun görünüm katar. B7 vitamini bulunan saç kremi saçlarınızı besler ve ihtiyaç duyduğu takviyeyi sunar.

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4. Hindistan ceviziyle saçlarınızı nemlendirip mis gibi kokun: Ogx Besleyici Coconut Milk Bakım Kremi

Organik bileşenlerden oluşan Ogx Besleyici Coconut Milk Bakım Kremi, saçlarınızı yumuşatmak için kullanabileceğiniz saç kremi ürünleri arasında yerini alır. Hindistan cevizinin neme doyuran etkisini sunan bu ürünle kurumuş ve yıpranmış saçlarınızı parlatmaya başlayabilirsiniz. Özellikle kıvırcık ve kuru özellikteki saçların nem ihtiyacını karşılayan bu ürün, her saç tipine uygun olarak tasarlanır. Hindistan cevizi sütü, yumurta beyazı proteinleri ve Hindistan cevizi yağlarını içeriğinde barındıran bu ürünü saç uçlarınıza nazikçe uygulayarak duştayken saç bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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5. Gül suyu ve kök hücre kompleksi bir arada: Gliss Bio-Tech Güçlendirici Saç Bakım Kremi

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Yapılan ısı ya da boya uygulamaları sonrasında yıpranan ve hassaslaşan saçlarım için "Hangi saç kremini kullanmalıyım?" diye düşünebilirsiniz. Kök hücre kompleksi ve gül suyu içeriğine sahip olan Gliss Bio-Tech Güçlendirici Saç Kremi kullanarak duştayken saç bakımınızı yapabilirsiniz. Güçlendirici saç kremi, saçı onarmasının yanı sıra sonradan oluşması mümkün olan yıpranmaların da önüne geçmeyi hedefler. Gül suyu içeriği saçlarınızın nem dengesini koruyarak kırılmaları önler ve güçlü saçların oluşumuna katkıda bulunur. Yumuşacık ve güçlü saçlara ulaşmak hiç zor değil!

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6. Parlak ve güçlü saçlara ulaşın: L'oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Krem

Sert ve kuru bir yapıya sahip olan saçların imdadına yetişen saç kremleri, vazgeçilmez saç bakım ürünleri arasında. "Saç kremi nasıl uygulanır?" sorusuna rahat kullanımıyla cevap veren bu ürünle saçlarınızı taramanız kolaylaşır. Saçlarınızın uçlarından başlayarak diplerine dokunmadan, masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Duştayken kısa süre içerisinde uygulayabileceğiniz L'Oréal Elseve Mucizevi Yağ ile saçlarınız parlaklığını ve yumuşaklığını kazanmaya başlar. Saç kreminden en iyi etkiyi almak için duştayken uygulama sonrası saçlarınızı tarayabilirsiniz.

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7. Yumuşacık saçlar: Herbal Essences Altın Moringa Yağı

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Herbal Essences Altın Moringa Yağı saç bakım kremi ile saçlarınıza ihtiyaç duyduğu nazik bakımı sunabilirsiniz. Peki bu saç kremi nerede kullanılır, diye merak ediyorsanız duştayken şampuan uygulamasından hemen sonra kullanabilirsiniz. Saç bakım kreminin içerisinde yer alan moringa yağı saçlara yumuşak bir dokunuş sunarak bakım sağlar. Aynı zamanda saç bakım kreminin içeriğinde az işlem görmüş doğal bileşen maddeler ve saflaştırılmış su yer alır. pH dengesi bulunan bu ürünü boyalı ve işlem görmüş saçlarınızla birlikte de kullanabilirsiniz.

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8. Doğallık ve parlaklık birlikte: Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Saç Kremi

Floral, vanilya, misk ve sandal kokularının bulunduğu Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Saç Bakım Kremi tüm saç tiplerine uygun olarak üretilir. İçerisinde paraben, hayvansal yağlar ve sentetik bileşenler bulunmayan bu saç kremi vegandır. Saçlarınıza zarar verecek içeriklerin bulunmadığı bu saç kremiyle yumuşak ve parlak bir etki elde edebilirsiniz. "Saç kremi kaç dakika bekletilir?" diye soracak olursanız kremi saç uçlarınıza masaj yaparak uygulayarak yaklaşık 2-3 dakika bekletebilirsiniz. Saçınızda kalıntı kalmayacak şekilde durulayarak bakımınızı tamamlayabilirsiniz.

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9. Saçlarınızı canlandırın: Ogx Ekstra Güçlü Nemlendirici ve Canlandırıcı Argan Oil of Morocco

Kuru saçlarınızı neme doyurarak etkileyici bir parlaklık katmak istiyorsanız özel bir yağ olan argan yağının yer aldığı saç kremlerini tercih edebilirsiniz. Ogx Ekstra Güçlü Nemlendirici ve Canlandırıcı Argan Oil of Morocco ile hassas saçlarınıza bakım yapabilirsiniz. İçeriğinde ipek proteinleri ve Fas'tan gelmiş argan yağı yer alan bu saç kremi saçınıza ihtiyaç duyduğu nemi küçük dokunuşlarla verir. Ayrıca E vitamini içeriği bulunan bu kremle saçlarınızı iyileştirme ve onarma yolunda düzenli kullanımla bir adım daha ilerleyebilirsiniz!

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10. Avokadoyla detoks etkisi: John Frieda Detoks Etkili Onarıcı Saç Kremi



Saçlarınıza bakım yaparken detoks etkisi de katmak istiyorsanız avokado ve yeşil çay içeriğine sahip olan saç bakım kremleri size yardımcı olur. John Frieda Detoks Etkili Onarıcı Saç Kremi yıpranan, kurumuş ve cansız duran saçları korur ve besler. Yeşil çay içeriğine sahip olan saç kremi saçlara detoks yaparak canlandırmasının yanı sıra yumuşatır. Saç uçlarına kremi uyguladıktan sonra saçınızdan su yardımıyla ürünü arındırmaya özen göstermeniz gerekir.

Özellikle boya, işlem görmüş ve kurumuş saçlar için kullanılan bu saç kremini incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

