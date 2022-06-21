Çantanızda mutlaka bulunması gereken ve kullananlar tarafından şiddetle önerilen en ucuz güzellik ürünleri

Saç, yüz, vücut, tırnak derken vücudumuzun farklı her bölgesi için çeşitli bakım ürünleri mevcut. Sizin için hazırladığımız listede yüz masaj aletinden tırnak bakım yağına, gözenek bazından gül suyuna birçok farklı kategoride ürün bulunuyor. Gerçekten işe yarayan en güzel ürünlere fazla para vermeden sahip olmak istiyorsanız bu ürünlere mutlaka şans vermelisiniz. Haydi, çantanızda mutlaka olması gereken güzellik ürünlerini detaylı olarak inceleyelim.

1. Daha pürüzsüz ve gergin bir cilt için: MUJGAN Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti

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Yüz masaj aletleri son zamanların en popüler ürünlerinden biri. "Yeşim taşı masaj aleti gerçekten işe yarıyor mu?" sorusu aklınızı karıştırıyorsa hemen cevaplayalım: MUJGAN Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti, düzenli olarak kullanıldığında işe yarıyor. Ürün, cildin üzerindeki lenfatik sıvının lenf bezlerine tekrar gitmesini sağlayarak kan akışını hızlandırıyor. Bu sayede cilt, daha pürüzsüz ve parlak görünüyor. Aynı zamanda yüzünüze uyguladığınız kremlerden sonra yeşim taşıyla masaj yaparsanız uyguladığınız kremler, daha hızlı şekilde cildiniz tarafından emilip hızlı etki gösteriyor. Ürünü kullanmadan önce buzdolabında bekleterek göz altı morluklarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz.

2. Parlaklık ve bakım bir arada: Avon True Dudak Bakım Yağı Blossom

Dudaklarınıza hem bakım yapacak hem parlaklık verecek bir ürün arıyorsanız Avon True Dudak Bakım Yağı tam size göre! Ürünün içerisindeki jojoba, avokado ve Hindistan cevizi yağı; dudaklarınızı besleyerek yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlıyor. Bakım yağı, 3 kata kadar nemi hapsettiği için dudaklarınız uzun süre nemli ve bakımlı görünüyor. Dudaklara parlaklık verirken yapış yapış his bırakmıyor ve sizi hiç rahatsız etmiyor. Üstelik SPF 12 koruma faktörüyle dudaklarınızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyor. 7 ml'lik ebatıyla uzun süreli kullanım sağlayan dudak bakım yağını tek başına ya da ruj üstüne uygulayabilirsiniz.

3. Solgun ve kuruyan cildinizi tek fısla nemlendirin: Diadermine Hydralist Mucizevi Nemlendirici Sprey

Şehir hayatının stresine karşı anında ışıltılı ve aydınlık bir cilt için Diadermine Hydralist Mucizevi Nemlendirici Sprey'i denemeye hazır mısınız? Ürün, çöl yosunu özü içeren nemlendirici içerikleri sayesinde cildinizi nemlendiriyor. Sprey formdaki nemlendirici, nerede olursanız olun birkaç fıs sayesinde cildinizi anında ferahlatıp ihtiyaç duyulan nemi sağlıyor. Ultra hafif dokusu sayesinde cildinizde yapış yapış bir his bırakmadan size ferahlık veriyor. Tüm cilt tipleri için uygun olan ürün, makyaja zarar vermeden ve yağlı his bırakmadan cilt tarafından kolayca emiliyor. Hem temiz cildinize hem makyaj üstüne bu ürünü kullanabilirsiniz.

4. Ferahlık ve nemlendirici etki: Otacı Gül Kürü Gül Suyu Yüz Spreyi

Gül suyunun cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Otacı Gül Kürü Gül Suyu Yüz Spreyi, gün boyu ferahlık ve tazelik sağlayan doğal ve pratik bir ürün. Isparta'nın rosa damascena olarak bilinen güllerinden üretilen gül suyu, %100 doğal olmasıyla öne çıkıyor. Ürün, cildi nemlendiriyor, sıkılaştırıyor, arındırıyor, canlandırıyor ve yaşlanma etkilerine karşı cildi koruyor. Durulama gerektirmeyen ürünü, cildinizi nemlendirmeye yetecek kadar yüzünüze sıkabilirsiniz. Buzdolabında bekleterek ferahlık hissini istediğiniz zaman yakalayabilirsiniz. Gül suyunun boyar madde, sentetik esans, aroma, paraben, silikon, mineral yağ, SLES, SLS ve hayvansal madde içermemesi; kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

5. Mixup Sulphur Tırnak Yağı ile bakımlı eller!

Evinizde saniyeler içinde yumuşacık ve bakımlı ellere kavuşmak ister misiniz? Mixup Sulphur Tırnak Yağı, kullanıcılar tarafından en çok sevilen ve tavsiye edilen ürünler arasında yer alıyor. Ürün; tırnakları güçlendirmeye ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor, tırnak etlerini pürüzsüzleştiriyor ve yumuşatıyor. Hem el hem tırnaklarınız için kullanabileceğiniz tırnak yağı; tırnak ve ellerin korunmasını, bakımlı gözükmesini ve nemlenmesini sağlıyor. Ürünün içindeki mentol, istenmeyen kokuları da gideriyor. Tırnak bakım rutininiz için bir miktar ürünü alıp elinize ve tırnaklarınıza eşit şekilde sürmeniz yeterli oluyor.

6. Pratik kullanım: Jejudo Original Pimple Patch Sivilce, Akne, Siyah Nokta Bandı

Sırada pratik ve işlevli başka bir ürün var. Kullanımı kolay olan Jejudo Original Pimple Patch Sivilce, Akne, Siyah Nokta Bandı ile yapmanız gereken tek şey: güzellik uykusuna yatmak! Ürün, ciltteki sorunlu bölgede enfeksiyon ve bakteri oluşumunu önleyerek sivilcelerin geçmesini sağlıyor. Hydrocolloid bantlar, cildinize sıkıca tutunacağı için cildinize su değdiği zaman bile yapışkanlığını koruyor. Gece veya gün içerisinde ürünü uygulamak istediğiniz bölgeyi temizleyip durulayın. 2 farklı boy seçeneğinden istediğinizi seçip bandı cildinizdeki sorunlu bölgeye yapıştırın ve bir süre bekleyin. Eğer bandı çıkarırken zorlanırsanız ılık su yardımıyla dikey şekilde çıkarabilirsiniz.

7. Belirgin, hacimli ve kıvrık kirpikler: Essence Lash Princessence False Lash Maskara

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Kirpiklerin, bakışları daha etkili yaptığı konusunda hemfikiriz değil mi? Güzel ve etkili bir maskara için çok fazla para harcamanıza gerek yok. Essence Lash Princessence False Lash Maskara, uygun fiyatı ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle adından sıkça söz ettiriyor. Maskaranın özel konik yapıdaki fiber parçası, kirpiklere olağanüstü hacim ve uzunluk verip âdeta takma kirpik etkisi yaratıyor. Essence Last Princessence False Lash Maskara'yı kullanarak elde edeceğiniz kıvrık ve belirgin kirpikler, göz makyajınızı tamamlayıp gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkarıyor.

8. Fazla sebuma anında veda: Beauty Formulas Yağ Emici Kâğıt 50 Adet

Özellikle yağlı bir cilde sahipseniz yüzünüz gün içinde sık sık yağlanıyor olabilir. Yüzünüzü sürekli temizlemek ve pudra kullanarak fazla yağı almaya çalışmak, cildinize zarar verir. Beauty Formulas Yağ Emici Kâğıtları kullanarak pratik şekilde cildinizdeki fazla sebumun tamamını alabilirsiniz. Cildin taze ve temiz hissedilmesine yardımcı olan ince şeffaf mendilleri, makyaj üzerinde rahatça kullanılabilir. Ürün, cildinizde lüks bir yumuşaklık hissetmeniz için keten dahil doğal özlerden üretilir. 1 adet kâğıdı, cildinizdeki yağlanan bölgelere hafifçe bastırıp çekerek ürünü kullanabilirsiniz. Kâğıdın yağı çeken bölgelerinin koyu bir görünüm alması, cildinizdeki fazla sebuma veda ettiğiniz anlamına gelir.

9. Su olmadan temiz ve hacimli saçlar: Batiste Original Kuru Şampuan

Kuru şampuan markaları arasında öne çıkan Batiste'in Original Kuru Şampuan ürünü, yüksek kalitesiyle herkesin gönlünde taht kuruyor. Her gün saçlarınızı yıkamak, saçınızın sebum dengesini bozacağı için daha fazla yağlanmasına neden olabilirsiniz. Bunun yerine Batiste Original Kuru Şampuan'ı kullanarak 1 dakikada yeni yıkanmış gibi görünen temiz saçlara kavuşabilirsiniz. Ürünün içeriği; nişasta bazlı, su gerektirmeyen inovatif formüle dayanıyor. Kuru şampuan, yağlanmış ve sönmüş saçlardaki fazla yağı anında gidererek saçları hem canlandırmaya hem hacim katmaya yardımcı oluyor. Sık yağlanan saçlara sahipseniz saçlarınızı daha temiz ve ferah hissetmek için bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

10. Maybelline New York Baby Skin Pore Eraser Makyaj Bazı ile gözeneklere anında veda

Ciltteki geniş gözenek görünümü, özellikte ten ürünü uyguladıktan sonra daha fazla belirginleşiyor ve kötü bir görünüm oluşturuyor. Maybelline New York Baby Skin Pore Eraser Makyaj Bazı'nı kullanarak gözenek görünümünüzü geçici olarak ortadan kaldırabilirsiniz. Şeffaf renkteki makyaj bazı, gözeneklerin üzerine uygulandığında blur etkisi vererek pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Cilde kadifemsi ve yumuşacık his veren ürün, cildi matlaştırırken aynı zamanda nemlendiriyor. Ürün, hafif formüle sahip olduğu için kolayca yayılıyor ve ciltte ağırlık oluşturmuyor. Aynı zamanda komedojenik olmadığı için gözenekleri gizlerken tıkamıyor.