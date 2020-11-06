Capcom siber saldırı şoku yaşadı

Capcom oyun dünyasında yer alan geliştirici isimlerden biri. Japonya merkezli geliştirici firma, Street Fighter ve Resident Evil gibi oyunların geliştiricisi olarak öne çıkıyor. Fakat bu kez Capcom geliştirdikleri oyunlarla gündeme gelmiş değil. Ünlü geliştiricinin gündeme gelme nedeni yaşadığı siber saldırı.

CAPCOM SİBER SALDIRIYI KABUL ETTİ

Siber saldırı hakkında açıklama yapan Capcom, 2 Kasım'da siber saldırıya uğradığını doğruladı. Haruhiro Tsujimoto imzalı açıklamaya göre Capcom'un sunucuları, çalışanlarının e-posta hesapları ve dosyaları siber saldırıya uğradı. Capcom ise iç ağlarındaki bazı işlemleri 2 Kasım itibarıyla durdurdu.

MÜŞTERİ BİLGİLERİ SIZDIRILDI MI?

Capcom, müşteri bilgilerinin ulaşılmadığı bilgisini paylaştı ve şirketin oyunlarına erişim sağlayanları kesinlikle etkilemediğini bildirdi. Capcom son olarak ise polis ve ilgili yetkililer ile iletişim halinde olduklarını, yeni bilgiler oldukça paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

