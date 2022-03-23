Çayını tam deminde sevenler için Karaca Konuşan Çaycı kullananlar ve yorumları

Çay, kültürümüzün önemli bir parçası. Kahvaltılarda, akşam yemeklerinden sonra ve arkadaş toplantılarında mutlaka demli bir çay bize eşlik eder. Ancak çaydan keyif alabilmek için mutlaka kaliteli bir ürünle demlenmesi gerekir. Aksi hâlde ne çay lezzetli olur ne de o istediğimiz tavşankanı demini alabilir. Eğer sizin için de çay denilince akan sular duruyor, her gün mutlaka çay tüketiyorsanız yazımızı incelemelisiniz!

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome'un teknik özellikleri

Model no: 153.03.06.4600

Barkod: 8697918837914

Renk: Chrome

Ürün grubu: Çay makinesi

Hacim: 1.5 litre

Bulaşık makinesinde yıkanılabilir: Hayır

Motor gücü: 2500 watt

Bardak fincan kapasitesi: 15-20 bardak

Tam otomatik, konuşan çay makinesi, "Çayı demlemeye başladım.", "Çayı demledim." ve "Afiyet olsun!" gibi sesli ikazlarıyla çayın pişme ve hazır olma aşamalarını size bildirir. 40 derecede su ısıtma özelliği olduğundan bebek maması için gereken suyu fazla kaynatmadan ısıtmanızı sağlar. 90 derecede ısıtma fonksiyonu ile çay için ideal sıcaklığı sunan çay makinesi, 100 dereceye ulaşarak suyu kaynatır. 3 farklı ısıtma derecesine sahip çay makinesi sayesinde ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz. Çay damıtma tekniğiyle çayınızı 15 dakikada demler. Ayrıca demleme sırasında çay yapraklarının pişmesini engellediği için çayın tam tadını almanıza da yardımcı olur. 60 dakika boyunca çayı taze tutar. Işık göstergesi sayesinde çayın taze olup olmadığını rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. 0.8 litre cam demlik kapasitesi bulunan ürün, 1.5 litre su haznesiyle oldukça kullanışlı. Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrom'la tek seferde 15 ila 20 bardak çay demleyebilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkamaya uygun olmayan çay makinesi, 2500 watt gücüyle suyu kısa sürede kaynatır. Dayanıklı materyallerden elde edilen çay makinesini uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome'un avantaj ve dezavantajları

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome'un avantajlarının neler olduğunu merak ediyorsanız şöyle sıralayabiliriz:

3 farklı su ısıtma seviyesi arasından ihtiyaç duyduğunuz ısıtma ayarını seçebilirsiniz.

Çayın kaynama ve demleme aşamasını sesli olarak aktarır. Bu sayede çayın hazır olup olmadığını kolayca takip edebilirisiniz.

Taze çayı yeşil ışık ile gösteren ürün, çay bayatladığında rengi kırmızıya döndürür. Böylece çayın taze olup olmadığı ışık göstergesinden takip edebilirsiniz.

15 dakikada çayınız hazır hâle gelir.

60 dakika boyunca çayın taze kalmasını sağlar.

Çay yapraklarının yanmasını engellediği için çayın tam tadını almanıza yardımcı olur.

0.8 litre demlik ve 1.5 litre su kapasitesiyle kalabalık aileler için oldukça ideal.

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome'un dezavantajı olarak kireç tutması gösterilebilir.

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome'u kullananların yorumları

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome yorumlarında bebek maması için özel su kaynatma derecesinin bulunması, kullanıcılar tarafından en çok beğenilen özellikleri arasında yer alıyor. Çay tutkunlarının beğenisini kazanan bir diğer özelliği ise çay yapraklarını yakmadan çayı demlemesi. Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome kullananları hem eğlendiren hem işini kolaylaştıran fonksiyonu olarak sesli komutu gösteriyorlar. 60 dakika boyunca çayı taze tutması, kullananlar tarafından tam not alıyor. Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome yorumlarında en fazla bahsedebilen olumlu görüş ise ışık göstergesiyle çayın taze olup olmadığının rahatça kontrol edilmesi. Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome yorumlarında olumsuz olarak çabuk kireç tutması ve su kapasitesinin yeterli gelmemesi yer alıyor. Ancak ürün genel anlamda fiyat performans olarak kullanıcılar tarafında oldukça beğeni topluyor.

Karaca Çaysever Robotea Çay Makinesi Chrome'a alternatif ürünler

1. Grundig CM 4020 I Çay Makinesi

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1650 watt güce sahip Grundig CM 4020 I Çay Makinesi, çayınızı hızlı ve istediğiniz şekilde pişirmenizi sağlıyor. İkili ısıtma sistemi sayesinde çay uzun süre taze kalıyor. 360 derece dönebilen alt tabanı, kullanım sırasında işinizi kolaylaştırıyor. Paslanmaz çelik çay filtresi, korozyona karşı direnç gösteriyor. Ayrıca filtre, en küçük çay yapraklarını bile süzüyor. Susuz çalışma emniyeti, ürünü güvenli şekilde kullanmanızı sağlıyor.

2. Emsan Magic Master Çay Makinesi

1 litre demlik ve 2 litre su kapasitesine sahip Emsan Magic Master Çay Makinesi, 1900 watt gücüyle suyu hızlı şekilde kaynatıyor ve çayı kısa sürede hazırlıyor. %90 oranında enerji tasarrufu yapıyor. Demlenen çayı minimum seviyede ısıtmaya devam ederek çayın sıcak kalmasını sağlıyor. Üzerindeki düğme ile manuel olarak kontrol edilebiliyor. Dayanıklı yapısıyla uzun süre size eşlik ediyor.

3. Arzum AR3080-S Çay Sefası Çay Makinesi

Arzum AR3080-S Çay Sefası Çay Makinesi, ışıklı göstergesi sayesinde suyun kaynayıp kaynamadığını kontrol etmenizi sağlıyor. Ürün çaycı olarak kullanımının yanı sıra kettle olarak da tercih edilebiliyor. Paslanmaz çelik çay filtresi, uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Kaynatma şalteri, suyun kaynama süresini azaltarak %90'a varan enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Ergonomik sap tasarımı, konforlu kullanım sunuyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ürün, uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor.

4. Fakir Tea N More Çay Makinesi

Fakir Tea N More Çay Makinesi, ısı tutmayan kolu ve ergonomik yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlıyor. Zarif tasarımıyla mutfağınıza şıklık katan ürün, küçük boyutuyla tezgâhta fazla yer kapamıyor. Su kaynadığında ve içindeki su bittiğinde otomatik kapanan makine, istenmeyen kazaları önleyerek güvenli kullanım imkânı veriyor. Ürün, 1600 watt gücüyle çayı kısa sürede hazırlıyor. Çaycının hem kaynatma hem sıcak tutma fonksiyonu bulunuyor.

5. Goldmaster BZGOLIN-6306 İncedem Çay Makinesi

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Çay yapmayı kolay ve keyifli hâle getiren Goldmaster BZGOLIN-6306 İncedem Çay Makinesi'ni su ısıtıcı olarak da tercih edebilirsiniz. Şık tasarımlı ürün, mutfağınıza güzel bir görünüm kazandırır. Makine üzerindeki tuşlar sayesinde suyu ısıtma işlemini manuel olarak kontrol etmek mümkün. Dayanıklı materyallerden elde edilen çay makinesini uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz. Geniş iç hacmiyle kalabalık bir gruba çay ikram edebilirsiniz.

6. VESTEL Sefa 3000 Bd Çay Makinesi

VESTEL Sefa 3000 Bd Çay Makinesi, 360 derece dönebilen altlığı sayesinde konforlu kullanım sunuyor. Sıcak tutma özelliği bulunan ürün, uzun pazar kahvaltılarında çayınızın sıcak kalmasına yardımcı oluyor. Susuz çalışma emniyetiyle makine içindeki su bittiğinde kendini otomatik olarak kapatıyor. Bu sayede meydana gelebilecek kazaları engelliyor. Paslanmaz çelik filtresi, korozyona karşı direnç gösteriyor. Şık tasarımıyla mutfağınıza çok yakışacağından hiç şüphemiz yok!

7. Hoogar Alman Frankfurt Speed Çay Makinesi

Isıya dayanıklı materyaliyle rahat kullanılan Hoogar Alman Frankfurt Speed Çay Makinesi, A++ enerji sınıfında yer aldığından tasarruf etmenize yardımcı oluyor. Çift kartıyla ısı ve güç kaybına neden olmuyor. Sıcak tutma özelliğiyle çayınız her zaman sıcak kalıyor. 360 derece dönebilen alt tabana sahip ürünün paslanmaz çelik rezistansı, korozyona karşı direnç gösteriyor. Aşırı ısınma ve susuz çalışma emniyeti de ürünün zarar görmesini önlüyor.