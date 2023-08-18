HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cem Uzan'ın 100 bin Euro ödüllü 'After Party'si gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den bomba yorum: "Şato tutacaklarmış, orada kim kime dum duma!

Cem Uzan'ın 100 bin Euro ödüllü 'After Party'si gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den bomba yorum: "Şato tutacaklarmış, orada kim kime dum duma!

18.08.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Uzan, Fransa'nın Monaco kentinde 'After Party' adında bir reality show düzenleyeceğini duyurdu. 100 bin Euro ödüllü yarışmaya başvuruların başladığını açıklayan Cem Uzan'ın bu hamlesine gazeteci Cüneyt Özdemir'den bomba yorumlar geldi. "Cem Uzan’ı pek çoğunuz parti lideri olarak tanıdınız. Şimdi de ‘partici Cem abiniz’ olacak muhtemelen" diyen Özdemir'in yarışmanın içeriğine dair "Şato tutacaklarmış, orada kim kime dum duma!" sözleri dikkat çekti.

Cem Uzan'ın 100 bin Euro ödüllü 'After Party'si gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den bomba yorum: "Şato tutacaklarmış, orada kim kime dum duma!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan ancak olamayan, uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın 'After Party'si gündem yarattı. Uzan yarışmanın 'reality show' tarzında düzenleneceğini ve büyük ödülün 100 bin Euro olduğunu duyurdu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cem Uzan için "Parti kurdu olmadı, şimdi after party yapıyor" derken yarışmayla ilgili vize sorununa değinip "Cem Uzan Türkiye'de yaşamadığı için bu gerçekliğin farkında değil" diye konuştu.

"NİYETİ PARTİ VERMEK DEĞİL"

Cem Uzan da bir after party yapmaya karar vermiş, adı 'After Party'! Olaylar Monaco’da gelişecek ve de bir ‘reality show’ yapıyor. Bu vesile ile öğreniyor ve anlıyoruz ki Cem Uzan’ın niyeti parti vermek değil, asıl niyeti yeni bir medya kurmak. Yani bir aplikasyon üzerinden sosyal medya kurmak.

"Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama "Aktif siyaseti bırakıyorum" Cem Uzan'dan dikkat çeken açıklama

"ŞATO TUTACAKLARMIŞ, ORADA KİM KİME DUM DUMA!"

Şimdi Cem Uzan’ı pek çoğunuz parti lideri olarak tanıdınız. Şimdi de ‘partici Cem abiniz’ olacak muhtemelen. Hep beraber oturacaksınız; muhtemelen büyük bir köşk değil de şato tutacaklarmış. İşte orada artık kim kime dum duma! Artık biliyorsunuz buradaki formül de çok açık.

2

"TÜRKİYE'DE YAŞAMADIĞI İÇİN FARKINDA DEĞİL"

Ve de birinci olana, gerçi bilmiyorum birinci olan nasıl olacak, yarış ne onu da çözemedim ama... Birinci olana 100 bin Euro da ödül veriyor. 'Vizeler de benden' diyor. Şimdi işin en zor kısmı da bu zaten çünkü vize de randevu da alamıyorsun. Tabii Cem Uzan yıllardır yurt dışında olduğu, Türkiye’de yaşamadığı için bu gerçekliğin farkında değil. Zannediyor ki atlayacak tekneye telefonu bırakacak, ver elini Ürdün, oradan Paris yapacak gibi düşünüyor. Bir defa Türkiye’nin normal vatandaşı olarak gidiyorsun, profesörü olarak gidiyorsun, turist olarak gidiyorsun, vize alamıyorsun. En zor kısmı vize kısmı ama Cem Uzan’dır, dediğini yapar, halleder.

"PARTİ KURDU OLMADI, ŞİMDİ AFTER PARTY YAPIYOR"

Cem Uzan’ın medya kurması da ilginç. Mesela Cem Uzan pek çok televizyon programına çıkartıldı değil mi? Konuşuldu. Reytingi de iyi adam. Yakışıklı adam, albenisi de var. Türkiye’de özel medyayı ilk kuran isimlerden bir tanesi. Türkiye’de medya sermayesi her zaman sıkıntılı. 2002 seçimlerinde yüzde 7 oy almıştı. Parti kurdu olmadı, şimdi after party yapıyor.

İlginizi Çekebilir

MHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar!

MHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar!

 ABD'den Ukrayna'ya F-16 gönderilmesine onay

ABD'den Ukrayna'ya F-16 gönderilmesine onay

 ‘İstifa’ iddiaları sonrası açıklama geldi

‘İstifa’ iddiaları sonrası açıklama geldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar! Kadın metrelerce sürüklendiAkaryakıt istasyonunda korkutan anlar! Kadın metrelerce sürüklendi
Trump'ı 'risin'le zehirlemeye çalışmıştı...Trump'ı 'risin'le zehirlemeye çalışmıştı...
MHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar!MHP ile İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar!
Anahtar Kelimeler:
cem uzan Cüneyt Özdemir after party

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

İndirimlerin son günü! Crocs terliklerdeki fırsatı kaçırmayın

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisinin sosyal medya hareketleri Excel'de...

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

İndirimlerin bugün son günü! Kaçırmamanız gereken fırsatları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.