Cem Uzan'ın 100 bin Euro ödüllü 'After Party'si gündem oldu! Cüneyt Özdemir'den bomba yorum: "Şato tutacaklarmış, orada kim kime dum duma!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan ancak olamayan, uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın 'After Party'si gündem yarattı. Uzan yarışmanın 'reality show' tarzında düzenleneceğini ve büyük ödülün 100 bin Euro olduğunu duyurdu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cem Uzan için "Parti kurdu olmadı, şimdi after party yapıyor" derken yarışmayla ilgili vize sorununa değinip "Cem Uzan Türkiye'de yaşamadığı için bu gerçekliğin farkında değil" diye konuştu.

"NİYETİ PARTİ VERMEK DEĞİL"

Cem Uzan da bir after party yapmaya karar vermiş, adı 'After Party'! Olaylar Monaco’da gelişecek ve de bir ‘reality show’ yapıyor. Bu vesile ile öğreniyor ve anlıyoruz ki Cem Uzan’ın niyeti parti vermek değil, asıl niyeti yeni bir medya kurmak. Yani bir aplikasyon üzerinden sosyal medya kurmak.

"ŞATO TUTACAKLARMIŞ, ORADA KİM KİME DUM DUMA!"

Şimdi Cem Uzan’ı pek çoğunuz parti lideri olarak tanıdınız. Şimdi de ‘partici Cem abiniz’ olacak muhtemelen. Hep beraber oturacaksınız; muhtemelen büyük bir köşk değil de şato tutacaklarmış. İşte orada artık kim kime dum duma! Artık biliyorsunuz buradaki formül de çok açık.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMADIĞI İÇİN FARKINDA DEĞİL"

Ve de birinci olana, gerçi bilmiyorum birinci olan nasıl olacak, yarış ne onu da çözemedim ama... Birinci olana 100 bin Euro da ödül veriyor. 'Vizeler de benden' diyor. Şimdi işin en zor kısmı da bu zaten çünkü vize de randevu da alamıyorsun. Tabii Cem Uzan yıllardır yurt dışında olduğu, Türkiye’de yaşamadığı için bu gerçekliğin farkında değil. Zannediyor ki atlayacak tekneye telefonu bırakacak, ver elini Ürdün, oradan Paris yapacak gibi düşünüyor. Bir defa Türkiye’nin normal vatandaşı olarak gidiyorsun, profesörü olarak gidiyorsun, turist olarak gidiyorsun, vize alamıyorsun. En zor kısmı vize kısmı ama Cem Uzan’dır, dediğini yapar, halleder.

"PARTİ KURDU OLMADI, ŞİMDİ AFTER PARTY YAPIYOR"

Cem Uzan’ın medya kurması da ilginç. Mesela Cem Uzan pek çok televizyon programına çıkartıldı değil mi? Konuşuldu. Reytingi de iyi adam. Yakışıklı adam, albenisi de var. Türkiye’de özel medyayı ilk kuran isimlerden bir tanesi. Türkiye’de medya sermayesi her zaman sıkıntılı. 2002 seçimlerinde yüzde 7 oy almıştı. Parti kurdu olmadı, şimdi after party yapıyor.