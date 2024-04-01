CHP Ardahan'da seçimi kıl payı kazandı! AK Parti itiraz etti

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi.

158 FARKLA SEÇİMİ KAZANDI

CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı.

AK PARTİ YÖNETİMİ İTİRAZ ETTİ

158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





