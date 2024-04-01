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  4. CHP Ardahan'da seçimi kıl payı kazandı! AK Parti itiraz etti

CHP Ardahan'da seçimi kıl payı kazandı! AK Parti itiraz etti

01.04.2024 00:10
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Türkiye'de bugün seçim heyecanı yaşandı. 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar bir kez daha sandık başına gitti. Birçok ilde rekabet yaşanırken o illerden biri olan Ardahan'da seçimi kıl payı farkla CHP'li aday kazandı. Bu gelişme sonrasında AK Parti yönetimi Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itirazda bulunup oyların yeniden sayılmasını talep etti.

CHP Ardahan'da seçimi kıl payı kazandı! AK Parti itiraz etti

Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42.32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi.

158 FARKLA SEÇİMİ KAZANDI

CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı.

AK PARTİ YÖNETİMİ İTİRAZ ETTİ

158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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