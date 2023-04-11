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  4. 'CHP binasına saldırı' iddiasında yeni gelişme! Sosyal medyadan canlı yayınlamışlardı

'CHP binasına saldırı' iddiasında yeni gelişme! Sosyal medyadan canlı yayınlamışlardı

11.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına saldırı iddiasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Havaya ateş açtıkları sosyal medyada canlı yayınladığı öğrenilip adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

'CHP binasına saldırı' iddiasında yeni gelişme! Sosyal medyadan canlı yayınlamışlardı

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş açılması sonrası harekete geçilmiş, ateş açan şüpheliler yakalanmıştı. Şüphelilerin nöbetçi hakimliğe çıkarılmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI

Seyrantepe'deki bina yakınlarında silahla hava ateş ettikten sonra yakalanarak dün adliyeye sevk edilen üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİNCE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olay, 6 Nisan Perşembe Günü saat 04.00 sıralarında gerçekleşmişti. CHP İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş edildiği ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonrası Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan ateş edildiği belirlenmişti. Kamera görüntülerini inceleyen polisin çalışması sonrasında otomobilin sahibi A. P.(26), B. Ö.(22), A. Ö.(20) ve F. E.E.(23) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden, olay sırasında araç içerisinde olmayan A. Ö.'nün serbest bırakılmasına karar verildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorguları yapılan üç şüpheli, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atma şartıyla serbest bırakıldılar.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN

Havaya ateş etme eylemini gerçekleştirdiği kamera kaydıyla sabit olan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan E.D. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulunulmuştu. Olay gecesi havaya ateş etme anlarını sosyal medya hesabından canlı yayın yapan şüphelilerden E.D'nin ateş etme eyleminin CHP İl binasına yönelik olmadığının kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı belirlenmişti.

(DHA)

CHP'ye saldırı iddiasında yeni gelişme! CHP'ye saldırı iddiasında yeni gelişme!

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CHP silahlı saldırı

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