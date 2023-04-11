CHP'den milletvekili adayı olamamıştı! Fatma Yavuz kararını sosyal medyadan duyurdu: 'CHP tabanı benim gibi...'

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. Geçtiğimiz pazar, partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. Diyanet'ten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Fatma Yavuz, CHP’den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine ''Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum: Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur! İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim'' demişti.
Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum:— Ֆաթմա Եավուզ (@fatmayavuz08) April 9, 2023
Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur!
İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim.
Yaptığı paylaşımlarla çok tartışılan Yavuz yaptığı yeni bir açıklamada CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yavuz açıklamasında şunları ifade etti:
''Bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum: Bir süredir yaşadığım süreç sonunda oluşan kanaatim odur ki CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor. Tercihlerine saygı duyuyor ve yolumu ayırıyorum. Arada çay içmeye gelirim. Sevgilerimle."
Bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum: Bir süredir yaşadığım süreç sonunda oluşan kanaatim odur ki CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor. Tercihlerine saygı duyuyor ve yolumu ayırıyorum. Arada çay içmeye gelirim.☺️???? Sevgilerimle.— Ֆաթմա Եավուզ (@fatmayavuz08) April 11, 2023
Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sosyal medyadan yazdığı mesaj tepki çekmişti. Yavuz'un tweetine CHP'li isimler de tepki göstermişti.