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CHP'den milletvekili adayı olamamıştı! Fatma Yavuz kararını sosyal medyadan duyurdu: 'CHP tabanı benim gibi...'

11.04.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet'teki görevinden ihraç edilen ve söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Fatma Yavuz, CHP'den milletvekili adayı olamayınca yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Yeni bir açıklama yapan Yavuz, CHP'den ayrıldığını ifade etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yavuz, "CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor" dedi.

CHP'den milletvekili adayı olamamıştı! Fatma Yavuz kararını sosyal medyadan duyurdu: 'CHP tabanı benim gibi...'

Türkiye adım adım seçimlere gidiyor. Geçtiğimiz pazar, partiler milletvekili aday listelerini YSK'ya sundu. Diyanet'ten ihraç edilen ilahiyatçı yazar Fatma Yavuz, CHP’den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine ''Aday gösterilmemem ile ilgili yorumum: Tayyip gitsin de ben gelmesem de olur! İnandığım yolda yürümeye devam edeceğim'' demişti.

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"CHP TABANI BENİ/BENİM GİBİ BİR PROFİLİ İSTEMİYOR"

Yaptığı paylaşımlarla çok tartışılan Yavuz yaptığı yeni bir açıklamada CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yavuz açıklamasında şunları ifade etti:

''Bir açıklama yapmayı gerekli görüyorum: Bir süredir yaşadığım süreç sonunda oluşan kanaatim odur ki CHP tabanı beni/benim gibi bir profili istemiyor. Tercihlerine saygı duyuyor ve yolumu ayırıyorum. Arada çay içmeye gelirim. Sevgilerimle."

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'E TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e sosyal medyadan yazdığı mesaj tepki çekmişti. Yavuz'un tweetine CHP'li isimler de tepki göstermişti.

Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti! Yavuz'un FETÖ firarisi Şükür'e attığı tweet tepki çekti!

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