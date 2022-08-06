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CHP devreye girdi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasındaki kriz çözüldü…

06.08.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasından yaşanan krizin çözüldüğü belirtildi. Sorunun CHP’nin devreye girmesiyle aşıldığı öğrenilirken ardından iki partinin karşıt söylemleri dile getirmemesi konusunda uzlaşma sağlandı. CHP kurmayları söz konusu anlaşmazlıkla ilgili yaptığı açıklamada ‘İktidar iki parti arasındaki tartışmadan medet umuyor. Bu 6 partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi noktasında bir sorun yok’ ifadelerini kullandı.

CHP devreye girdi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasındaki kriz çözüldü…

Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasındaki kriz son günlerin en çok tartışılan olaylarının başında gelirken 6’lı masadaki sıkıntının aşıldığı öğrenildi. İktidarın Seçim Yasası’nda yaptığı değişikliğin ardından 6’lı masada yaşanan sorunlar aşılıyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi arasında yaşanan bildirge sorunu çözümlendi. CHP üst yönetiminin devreye girmesiyle sükûnetin sağlandığı öğrenildi.

AK Parti ve MHP’nin Seçim Yasası’nda yaptığı değişikliğin ardından 6’lı masadaki bazı partiler “İttifak içinde ittifak” formülünü tartışmaya açtı. Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’ne ortak bir ittifakla seçime gitme önerisi götürdü. DEVA Partisi’nin bu öneriyi reddetmesinin ardından iki parti arasında gerginlik yaşandı.

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Davutoğlu’nun demeçlerine de yansıyan gerginlik üzerine CHP üst yönetimi devreye girdi ve iki partinin üst yönetimiyle görüştü. Görüşmelerin ardından iki partinin karşıt söylemleri dile getirmemesi konusunda uzlaşma sağlandı. Cumhuriyet’in haberine göre CHP kurmayları, şu değerlendirmeyi yaptı:

“6’LI MASA DAĞILIYOR DİYE BİR ŞEY YOK”

“İktidar iki parti arasındaki tartışmadan medet umuyor. Bu 6 partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi noktasında bir sorun yok. Böyle bir sorun olmayacağını da biliyoruz. Onun dışında alt başlıklarda bazı farklı görüşler olabilir. Ama bunu 6’lı masa dağılıyor diye görmek bazılarının işine geliyor, birilerinin temennisi bu... Böyle bir şey yok.”

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