CHP'li Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftarda çekildiği fotoğrafa tepki

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin "Ey Meclis Başkanı, sen Anayasa'nın açık hükmü varken, geçmişte tıpkı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı gibi, bir de anayasa hukuk tarihi profesörü olarak bu fezlekeleri, bu paçavraları elinin tersiyle savcıya göndermekten aciz misin?" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir ailenin evinde iftar yaptı Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çaykur'un işçi alım kura videosunu izleterek "kura çekimini yapan kişinin, AK Parti teşkilatlarınca iletilen listede bulunmayan isimlere ait rakamları sandığa geri attığını" söyledi. Bu duruma göz yumanların, bunu yapanlardan daha ahlaksız olduğunu ifade eden Altay, AK Parti'ye oy verenlerin, sosyal medyadan bu kura çekimini izleyerek iktidarın toplumu ve milleti ne hale düşürdüğünü görebileceklerini savundu. Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında, iktidara FETÖ'ye ilişkin 21 soru yönelttiği için fezleke hazırlandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ey hukuk, adap bilmez savcı, Anayasa'da açık hüküm var, milletvekillerinin TBMM'de iddia ettiği hususlar için soruşturma açılamaz, yasama dokunulmazlığı kapsamındadır. Sen bilmez misin? Ey Meclis Başkanı, sen Anayasa'nın açık hükmü varken, geçmişte tıpkı Hüsamettin Cindoruk'un yaptığı gibi, bir de anayasa hukuk tarihi profesörü olarak bu fezlekeleri, bu paçavraları elinin tersiyle savcıya göndermekten aciz misin? Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekilidir, bu sıfatla Grup Toplantısı'nda iddia ettiği düşüncelerden sorumlu tutulamaz. Heyhat, makamı kendi mülkü zannedenler önce yargının gırtlağına çöker, yargıyı kendilerine kapı kulu yaparlar."

Yargı mensuplarına iktidardan korkmamaları çağrısında bulunan Altay, CHP örgütlerinden de bu fezlekelerden korkmamalarını, mücadeleye devam etmelerini istedi. "TBMM'YE 110 ARAÇ, İKİ HELİKOPTERLE GELME" CHP Grup Başkanvekili Altay, Meclis'in çatısının delik olduğunu, geçen hafta Genel Kurul Salonu'na yağmur sularının aktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM ziyaretlerinde alınan güvenlik önlemlerini eleştiren Altay, "Beyefendi ne zaman Meclis'e gelmeyi düşünüyor olsa, Meclis'in çatısında bizim özel polis timleri ellerinde kocaman makineli tüfeklerle cirit atıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, TBMM'de bu kadar abartılı bir koruma tedbirine ihtiyaç duyuyorsa vah ki vah. Erdoğan, biz seni koruruz. TBMM'ye 110 araç, iki helikopterle gelme, Meclis'in çatısını kevgire çevirme. Meclis'in çatısını FETÖ'cüler bombalamıştı, şimdi de Erdoğan'ın korumaları kevgire çevirdi." sözlerini sarf etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki herkese Kovid-19 aşısı ve günde iki kez test yapıldığını öne süren Altay, öte yandan salgında bugüne kadar 27 öğretmenin hayatını kaybettiğini kaydetti. Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çağrıda bulundu.

Altay, "128 milyar dolar nerede?" afişlerini asanlara saldırıda bulunulduğunu iddia ederek CHP'li il ve ilçe başkanlarının bu afişleri asmalarının hukuka aykırı olmadığını savundu. Karaman ve Amasya valilerinin, bu afişlerin asılmasını engellediğini söyleyen Altay, "Sel gider kum kalır, devlet baki kalır. Devleti ilanihaye Erdoğan yönetecek değil. Bir yıl içinde bir seçim olur inşallah. O valilerin yüzleri bu yaptıklarından kızaracak." diye konuştu. Engin Altay, iktidarın, Bilim Kurulunun önerilerini yerine getirmediğini öne sürerek, Bilim Kurulu üyelerini, iktidara sundukları önerileri açıklamaya davet etti. Altay, "Erdoğan 84 milyonun hayatıyla, sağlığıyla kumar oynuyor, Bilim Kurulu da bunu seyrediyor. Kuruldan bu akşam bir cevap bekliyorum. Ben erdemli adamım, özür dilemesini de bilirim." ifadelerini kullandı. Salgında dün 279 kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Altay, "Koskoca Kıbrıs Barış Harekatı'nda toplamda 400 küsur kayıp verdik." dedi. "PATATES GÖRÜNCE MERCEDES, MERCEDES GÖRÜNCE DE AKLA PATATES GELİYOR" CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk gençliğinin kalite ve kalifikasyonda sınıfta kaldığını da söylemek zorundayım." diyerek kötü ekonomi yönetiminin faturasını, işsiz gençlere kestiğini öne sürdü. Altay, "Eminim, Türk gençliği ilk sandıkta sınıfta kalmadığını, Erdoğan'ı sınıfta bırakarak gösterecektir. Bu ülkenin ilk, kurucu, kurtarıcı Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti, bu Cumhurbaşkanı da gençleri niteliksizlikle, kalitesizlikle itham etti. Aradaki farkı Türk gençliği ve Türk milleti herhalde gözden kaçırmayacaktır." şeklinde konuştu.