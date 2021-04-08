CHP'li Özel: Sağlık Bakanı, derhal Bilim Kurulu'nun başkanlığından ayrılmalı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bir dizi ziyaretler için geldiği Afyonkarahisar'da, partisinin İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçek gündeminin "amiraller bildirisi" değil, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DE NEREDEYSE HER GÜN BİR SOMA FACİASI YAŞANIYOR"

Dün ülke genelinde 276 vatandaşın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğunu anımsatan Özel, "Ben Manisalıyım ve Soma faciası Türkiye'nin en büyük travmalarından bir tanesidir. Ülkemiz bunun travmasından bir kaç yıl kurtulamadı. Soma faciası 301 evladımızı bizden aldı. Unutmadık, unutamadık ama bugün Türkiye'de neredeyse her gün bir Soma faciası yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BİLİM KURULU'NUN BAŞINA AK PARTİ'Lİ BAKAN ATAYAN BİZ DEĞİLİZ"

CHP kurultayının, Türkiye'de 4 bin Kovid-19 vakası olduğu günlerde, Bilim Kurulu önerilerine uygun olarak yapıldığını dile getiren Özel, AK Parti'nin kongrelerini ise eleştirdi. Özel, şunları kaydetti:

"Buradan Sağlık Bakanı'na sesleniyoruz. Bir de tutup diyor ki; 'Bilim Kuruluna siyaset karıştırılmasın', Bilim Kurulunun başına AK Parti'li bakan atayan biz değiliz. Bilim Kurulunun önerilerini alıp alıp daha sonra 'şahsı bilir' kuruluna götürdüğü için uygulamayan biz değiliz. Sağlık Bakanı, derhal Bilim Kurulunun başkanlığından ayrılmalı. Bilim Kurulu, Türk tabipleri, eczacıları, diş hekimleri, veterinerleri ve hemşirelerinin birlik ile derneklerince güçlendirilmeli. Kendileri de bir sivil insanı sözcü seçmeliler. Bilim Kurulu ne öneriyorsa muhtarı, belediye başkanı, siyasi partisi, hükümeti ve bakanı bunu uygulamalıdır."