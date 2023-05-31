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  4. CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi! Gelecek Partili vekiller harekete geçti

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi! Gelecek Partili vekiller harekete geçti

31.05.2023 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Selçuk Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, yaptığı basın toplantısında, "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi! Gelecek Partili vekiller harekete geçti

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, CHP listelerinden TBMM'ye giren 10 Gelecek Partili milletvekilinin, CHP'den istifa edeceklerini duyurdu.

"YEMİN TÖRENİNDE KENDİ PARTİMİZ İLE YEMİN EDECEĞİZ"

Özdağ, yaptığı açıklamada, "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Burada, beraberce Millet İttifakı ile birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz. Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Öz eleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik."

(İHA)

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