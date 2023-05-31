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CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi! Yeni grup mu kuruluyor? Karamollaoğlu resmen duyurdu: Çaba gösterilecek

31.05.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından Meclis'teki son duruma ilişkin gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Bilindiği üzere bazı Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti milletvekili adayları CHP listelerinden seçime katılarak TBMM'ye girmişti. Meclis'te yeni bir grup kurma söylentileri siyaset gündeminde bir süredir yer alırken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan bir açıklama geldi. Karamollaoğlu, Gelecek ve DEVA ile Meclis'te grup kurmak için çaba gösterileceğini söyledi.

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi! Yeni grup mu kuruluyor? Karamollaoğlu resmen duyurdu: Çaba gösterilecek

Seçimlerden sonra siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Özellikle Meclis'teki tabloya ve yaşanacak gelişmelere dair yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nın İYİ Parti dışındaki ortakları CHP listelerinden bazı milletvekillerini Meclis'e göndermişti. Bu gelişmeyle birlikte özellikle Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin TBMM'de birlikte grup kuracağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. O iddialara ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir açıklama yaptı.

"ÇABA GÖSTERİLECEK"

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Meclis'te Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile birlikte grup kurulacağı yönündeki iddialara ilişkin "Geçmişte o gayreti gösterdik ama maalesef bir ittifak sağlanamadı. Şimdi elbette yine Meclis'te grup kurabilmek için birtakım çabalar gösterilecek. Nasıl bir netice alınır, onu zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi biraz erken konuşmak için. Ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabiidir." dedi.

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"KARAR ALMA TOPLANTISI DEĞİLDİ"

Karamollaoğlu, 28 Mayıs akşamı CHP Genel Merkezi'ndeki buluşmanın sorulması üzerine de "O akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Sayın Kılıçdaroğlu, bizleri davet edip hem geçmiş olsun denildi hem de kısa bir görüşme yapıldı. Ama ciddi bir mesele konuşulmadı. O bir araya gelme değerlendirme ya da karar alma toplantısı değildi" diye konuştu.

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Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu CHP DEVA Partisi gelecek partisi saadet partisi

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