Hakkındaki fezlekeleri anımsatıp 'Dava açılabilir' dedi: MHP'den dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı: "Raflarda bekliyor"

28 Mayıs seçimlerinin son bulması ile birlikte siyaset kulisleri hareketli günler yaşamaya devam ediyor. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, 28. dönemde TBMM'de yer almayacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasına yönelik yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Feti Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları; hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir.

Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.”



