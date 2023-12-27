CHP-MHP geriliminde son perde! Özgür Özel'i hedef alan Semih Yalçın, açtı ağzını yumdu gözünü: "PKK’lı teröristin çorabı gibi..."

PKK'lı teröristler tarafından 12 askerin şehit edildiği hain saldırılar sonrası başlayan CHP-MHP arasındaki 'bildiri' geriliminde açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çok sert yanıt gelmişti. Bugün ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tansiyonu daha da tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

MHP 'Lİ SEMİH YALÇIN'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E ÇOK SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li Yalçın, CHP lideri Özel'i çok sert sözlerle hedef aldı.

Yalçın'ın Özel için kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

"PKK’LI TERÖRİSTİN ÇORABI GİBİ İĞRENÇ KOKU YAYAN PİS BİR POLİTİKACISIN!"

Yalçın'ın söz konusu paylaşımı şöyle;

"Sende düşkünlüğün, vurdumduymazlığın, yüzsüzlüğün, çıkarcılığın ölçüsü seviye bile değil; çukur derekesinde... Sen, kelimenin tam manasıyla çukur bir insansın. Sen, nefesi aylarca ayağı mekaptan çıkmamış PKK’lı teröristin çorabı gibi iğrenç koku yayan pis bir politikacısın!" dedi.

Yalçın, "Kötü sıfatı, senin gibilere iltifat sayılır. Alçak da senin türünden mürai politikacı taslakları için madalya yerine geçer" diye yazdı.

EKREM İMAMOĞLU'NU DA HEDEF ALDI

Açıklaması boyunca sert ifadelerini sürdüren Yalçın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedef aldı:

"Bak, demedi deme Özgür Efendi! Öfkeyle kalkan zararla oturur. Keskin sirke küpüne zarar verir. Boşuna celallenme, beyhude efelenme! Bu millet sana da dersini 31 Mart 2024’te verecek. PKK’nin siyasi acentesiyle ticaret yapmanın zehirli meyvesini sandıkta devşireceksin. O vakit biz, 'Dersini almış da ediyor ezber.' türküsünü söyleyeceğiz. Sen ve 'Kendim ettim, kendim buldum; gül gibi sararıp soldum, eyvah!' diye ağıt yakacaksın. Ayaktaşlarınsa bu kez faturayı sana çıkaracak ve yeni yüzyılın eş başkanı Badi Ekrem’e koşacak. O da, hizmetten çok poz ve metan gazı verdiği İstanbul’u kaybetmenin ezikliğinden kaçmak için yeni bir maceraya heveslenecek."