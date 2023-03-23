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CHP'nin tavrı merak ediliyordu! Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri canlı yayında sorulunca... "Başka soru sorun"

23.03.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun Millet İttifakı'nın diğer paydaşları ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili yaptığı çok sert açıklamalar gündem oldu. Söz konusu açıklamalara CHP'nin ne yanıt vereceği merak konusu olurken, canlı yayında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a Ağıralioğlu'nun açıklamaları soruldu.

CHP'nin tavrı merak ediliyordu! Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri canlı yayında sorulunca... "Başka soru sorun"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru geri sayım sürerken özellikle muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasına karşı olduğu iddia edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, dün kameraların karşısına geçti.

"KEMAL BEY’İN ADAYLIĞINI DAYATMASINA İTİRAZ EDİYORUM"

Millet İttifakı'nın diğer paydaşları için çok sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu iddia ederek HDP ile yapılan temaslara sert tepki gösterdi. "Kemal Bey’in adaylığını dayatmasına itiraz ediyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız" diyen Ağıralioğlu, seçimlerde milletvekili adayı olmadığını duyurdu.

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CHP'Lİ ALTAY'A CANLI YAYINDA SORULDU

Ağıralioğlu'nun açıklamaları muhalefet cephesinde hareketliliğe neden olurken, CHP'nin bu açıklamalara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Dün akşam Tele 1'de canlı yayına katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a Ağıralioğlu'nun açıklamaları soruldu.

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"BAŞKA SORU SORUN"

"Yavuz beyin açıklamalarına bir şey diyecek misiniz?" sorusunun yöneltildiği Altay, "Başka soru sorun" diyerek gülerek yanıt verdi.

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Altay, Ağıralioğlu'yla ilgili açıklama yapmayıp söz konusu soruyu yanıtsız bıraktı.

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