SON DAKİKA | İYİ Parti'de hareketli saatler! Yavuz Ağıralioğlu saat verip duyurdu... Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu iddia ediliyordu

Son dakika: İYİ Parti'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı için gün sayarken, Millet İttifakı'nda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 'krizi' yaşandığı iddiası gündem yarattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden rahatsızlık duyuduğu iddia edilen Ağıralioğlu, basın topkantısı düzenleme kararı aldı.

SAAT 16.00'I İŞARET ETTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan İYİ Partili Ağıralioğlu, "Siyasi gündemle alakalı bugün saat 16.00'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğim." ifadelerine yer verdi.

Ağıralioğlu'nun bu hamlesi, kulisleri de hareketlendirdi. Kulislerde Ağıralioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız olduğunu belirterek önemli bir karar alacağı konuşulmaya başlandı.

HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın aday çıkarmaması Yavuz Ağıralioğlu’nun kararında etkili olduğu iddia edildi.

TOPLANTIYA KATILMAMIŞTI

İYİ Parti TBMM Grubu'nda dün Kılıçdaroğlu'nu aday göstermek için karar almış, basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürmüştü. Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ise toplantıya katılmaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

6'lı Masa'da yaşanan ortak aday krizinin çözülmesiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'na geri dönmüştü. Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu'nun ise bu gelişmenin ardından istifa edeceği konuşulmuştu. Ağıralioğlu, "Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım" ifadelerini kullanmıştı.



