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CHP'yi geri çeviren Akşener'e seslendi: "Cumhur İttifakı'na birlikte meydan okuyalım! Tek engel biziz"

05.12.2023 16:50 | Son Güncelleme:
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CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti'ye yerel seçimler için iş birliği teklifi karşılık bulmadı. Bu sırada İYİ Parti'ye teklif götüren bir diğer isim ise Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ olmuştu. Akşener'den randevu da isteyen Özdağ İYİ Parti'nin CHP kararına ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Akşener'e bir kez daha seslenen Özdağ, Cumhur İttifakı'na birlikte meydan okuma çağrısı yaptı.

CHP'yi geri çeviren Akşener'e seslendi: "Cumhur İttifakı'na birlikte meydan okuyalım! Tek engel biziz"

Siyasetin gündeminde belediyelerin aday adayları ve partiler arası iş birliği senaryoları kulisleri hareketlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay boyunca parti içi tartışmalarla gündeme gelen İYİ Parti seçimler yaklaşırken peş peşe iş birliği teklifleri aldı. CHP'nin teklifi dünkü GİK toplantısından oy çoğunluğuyla çıkan karar doğrultusunda reddedildi. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çağrısını yineledi.

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İYİ PARTİ'NİN 'CHP' KARARINA ÜMİT ÖZDAĞ YORUMU

Geçtiğimiz günlerde hem sosyal medyadan paylaşım yaparak hem de bizzat Meral Akşener'den randevu isteyerek teklifini ileten Ümit Özdağ sosyal medya hesabından yeni mesajlar verdi. İşte Özdağ'ın o açıklamaları:

"İYİ Parti’nin almış olduğu CHP ile ittifak yapmama kararı geç kalmış, doğru bir karardır. Ancak İYİ Parti’nin CHP ile yolları ayırma adımını attığı bu günlerde Cumhur İttifakı en güçlü dönemini yaşamaktadır. Eğer İYİ Parti, Zafer Partisi ile seçim işbirliği oluşturmaz ise CHP’den ayrılma adımı Cumhur İttifakı'na açık destek ile sonuçlanacaktır.

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"CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞARISININ ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL BİZİZ"

Zafer Partisi’nin İYİ Partiye önerdiği seçim işbirliği Cumhur İttifakı'nın seçim başarısının önündeki tek gerçek engel olacaktır. Zafer Partisi-İYİ Parti seçim işbirliği, CHP-AKP ekseninde bölünmüş siyasette gerçek bir üçüncü seçenek ortaya koyacaktır. AKP ve CHP çevresinde şekillenmiş ittifaklara oy vermek zorunda kalan kitleler için Zafer-İYİ Parti ittifakı yeni bir çekim merkezi olacaktır.

"YÜZDE 1'LİK FARKIMIZ VAR"

Zafer Partisi anketlerde % 6.5, İYİ Parti %7.5 görünmektedir. Seçim işbirliği yapılması durumunda bu oranın %20’yi rahatlıkla bulacağı görülmektedir. Mevcut şartlar altında yapılması gereken geçmişte ve bugün farklı anlayışları, karşılıklı itirazları erteleyerek, seçmen için yeni bir seçenek ortaya koymaktır."

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Ümit Özdağ CHP İYİ Parti Zafer Partisi
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