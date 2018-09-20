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CHP'den "Yeni Ekonomi Programı" eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 15:23 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Program, muğlak genel geçer ifadelerle 'krizi çözeceğiz' denilen bir manzumeden ibaret. Açıklanır açıklanmaz kurun yükselişe geçmesi, piyasanın YEP'i hayalci ve muğlak bulduğunun göstergesi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Program, muğlak genel geçer ifadelerle, 'krizi çözeceğiz' denilen bir manzumeden ibaret. Açıklanır açıklanmaz kurun yükselişe geçmesi, piyasanın YEP'i hayalci ve muğlak bulduğunun göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP'in kesinlikle bir krizle mücadele programı olmadığını belirtti.

Algoritmalar çalıştırarak bazı mantıklı hesaplamaların yapılabileceğini vurgulayan Erdoğdu, ancak bunların uygulanabilir olması ve sonuçlarının önemine de işaret etti.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Örneğin '2021'de enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz.' diyorlar. Nasıl yapacaklar, somut hiçbir emare yok. '2019'da 60 milyar lira tasarruf, 16 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.' denilmiş ama nasıl yapılacağına dair gerçekçi ve somut bir yol haritası yok. Aşırı kur artışı ve oynaklığı sonucu sarsılan bankacılık ve reel sektörle ilgili hiçbir somut düzenleme yok. Yüksek girdi fiyatları ve ithalat dampingiyle çökertilen tarım sektörü ile ilgili en küçük bir umut verilmemiş. Bu maliyet ve fiyatlarla çiftçinin üretimi ve verimi düşecek. Bu durum arzın kısılması ve gıda enflasyonu artışı anlamına geliyor."

Programı eleştiren Erdoğdu, "Program, muğlak genel geçer ifadelerle, 'krizi çözeceğiz' denilen bir manzumeden ibaret. Açıklanır açıklanmaz kurun yükselişe geçmesi, piyasanın YEP'i hayalci ve muğlak bulduğunun göstergesi." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğdu, enflasyon ve işsizlik gibi göstergelerde gerçeklerle uyumsuz hedeflerin söylendiğini, YEP'in umudunu kur artışıyla rekabet gücünü artıran ihracata bağladığını ileri sürerek, Bangladeş'in de düşük reel ücretle ihracatta rekabet yaratmaya çalıştığını bildirdi.

- "Etkili iki araç elimizden çıktı"

YEP'te 2018 için yüzde 11.3, 2019 için ise yüzde 12 işsizlik oranı beklendiğini kaydeden Erdoğdu, 2019'da resmi işsiz sayısının 4 milyonu aşacağını, 1 milyona yakın insanın işini kaybedeceğini öne sürdü.

Açıklamasında, "Krizle mücadelede iki önemli silahımız vardı. Bunlardan birincisi Merkez Bankası'nın faiz artışı diğeri YEP'di. Krizle mücadelede en etkili iki araçta elimizden çıktı ve krizin en önemli değişkeni kur üzerinde hiçbir etkisi olmadı." ifadesine yer veren Erdoğdu, şu görüşlerini paylaştı:

"Çünkü sorunu doğru tanımlayamıyorlar. Sorunu biliyorlar ancak tanımlamak istemiyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Türkiye'de ekonomik çöküşün altında yatan sebep, siyasal çöküştür. Yaşadığımız bütün sorunların altında otoriter tek adam yönetimi var. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün olmadığı, OHAL'in kalıcı hale getirilmesiyle temel hak ve özgürlüklerinin askıya alındığı, mülkiyet hakkının risk altında olduğu, milletvekillerinin tutuklu olduğu ve yolsuzlukların kurumsallaştığı bir ülkede hiçbir ekonomik önlem çalışmaz. Ne yazık ki bu gerçeği yaşayarak öğreniyoruz."

Erdoğdu, YEP'te hangi projelerin iptal edileceği ve hangi sektörlere ne kadar kısıntıya gidileceğinin karara bağlanmadığını vurgulayarak, "Programın tek gerçekçi yanı 2018 enflasyonunun yüzde 20'nin üzerinde olacağı." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yeni ekonomi programı YEP

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