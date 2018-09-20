CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "Program, muğlak genel geçer ifadelerle, 'krizi çözeceğiz' denilen bir manzumeden ibaret. Açıklanır açıklanmaz kurun yükselişe geçmesi, piyasanın YEP'i hayalci ve muğlak bulduğunun göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan YEP'in kesinlikle bir krizle mücadele programı olmadığını belirtti.

Algoritmalar çalıştırarak bazı mantıklı hesaplamaların yapılabileceğini vurgulayan Erdoğdu, ancak bunların uygulanabilir olması ve sonuçlarının önemine de işaret etti.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Örneğin '2021'de enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz.' diyorlar. Nasıl yapacaklar, somut hiçbir emare yok. '2019'da 60 milyar lira tasarruf, 16 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.' denilmiş ama nasıl yapılacağına dair gerçekçi ve somut bir yol haritası yok. Aşırı kur artışı ve oynaklığı sonucu sarsılan bankacılık ve reel sektörle ilgili hiçbir somut düzenleme yok. Yüksek girdi fiyatları ve ithalat dampingiyle çökertilen tarım sektörü ile ilgili en küçük bir umut verilmemiş. Bu maliyet ve fiyatlarla çiftçinin üretimi ve verimi düşecek. Bu durum arzın kısılması ve gıda enflasyonu artışı anlamına geliyor."