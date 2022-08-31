HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çığlık seslerini duyan ekipleri aradı! İzmir'de korkunç olay, 51 yerinden bıçakladı

Çığlık seslerini duyan ekipleri aradı! İzmir'de korkunç olay, 51 yerinden bıçakladı

31.08.2022 06:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 20 yaşındaki kadın, dini nikahlı eşi tarafından önce darp edildi ardından 51 yerinden bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının hastanedeki yaşam mücadelesi devam ederken dini nikahlı eş, polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Çığlık seslerini duyan ekipleri aradı! İzmir'de korkunç olay, 51 yerinden bıçakladı

İzmir Konak'ta dün meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Havva Ç. ile dini nikahlı eşi E.D. arasında kıskançlık yüzünden tartışma başladı. Daha sonra E.D., dini nikahlı eşi Havva Ç.'yi ilk önce darp etti sonra da 51 yerinden bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Havva Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan kadının yaşam mücadelesi devam ederken dini nikahlı eş saklandığı evde gözaltına alındı.

izmir3

İLK ÖNCE DARP ETTİ SONRA DA BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 2250 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Ç. (20) dini nikahlı eşi E.D. ile misafirliğe gitti. Burada kıskançlık nedeniyle Havva Ç. ile E.D. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından evden çıkmak isteyen Havva Ç.’yi bıçakla rehin alan E.D., ilk önce darp etti, daha sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

izmir4

51 BIÇAK DARBESİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Havva Ç.’nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

AW701580_01

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından suç aleti ile birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli E.D.’nin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli E.D.’yi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

'Polisiz' dediler, dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada'Polisiz' dediler, dehşeti yaşattılar! Korku dolu anlar kamerada

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ TERK ETMİŞ

Öte yandan, Diyarbakır’dan boşanma aşamasındaki eşini terk edip İzmir’e geldiği öne sürülen Havva Ç.’nin 4 ay önce E.D. ile tanışıp dini nikah ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: İHA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulunduEkipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu
Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa ettiKorkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti
Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek uyarı! "Sakın sakın sakın yapmayın"Kılıçdaroğlu'ndan ses getirecek uyarı! "Sakın sakın sakın yapmayın"
Anahtar Kelimeler:
İzmir darp konak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu!

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

Şişliği görünce doktora götürdü, her şey röntgende ortaya çıktı

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Bin 300 lira verilecek! Başvurular e-Devlet’ten

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Piyangodan büyük ikramiye kazandı! “Aynı kabusu görüyorum”

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.