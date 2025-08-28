Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde çoğu kişi cildinin filtrelerdeki gibi kusursuz görünmesini istiyor. Biz de filtreler sadece telefon ekranında kalması diye cildi daha canlı, pürüzsüz ve sağlıklı gösteren kozmetik ürünlerden oluşan bir seçki hazırladık. Fondötenden seruma, nemlendiriciden kapatıcıya pek çok ürünün yer aldığı bu listeyle cildinizde filtre etkisi yaratabilirsiniz. Gelin, hem günlük makyajınızda hem de özel günlerde doğal bir ışıltı kazanmanıza yardımcı olan kozmetik ürünlere birlikte göz atalım!

Sabah evden çıkarken aynada gördüğünüz o canlı ve pürüzsüz görüntüyü gün boyu korumak artık hayal değil. Bunun için cildinizin dokusunu daha iyi hale getiren, renk eşitsizlikleri azaltan ve daha bakımlı gösteren ürünlerden oluşan bir liste hazırladık. Siz de doğal güzelliğinizi ön plana çıkarırken cildinizi besleyip sağlıklı tutacak ürünler arıyorsanız gelin, cildinizi filtre kullanmadan ışıl ışıl gösterecek en iyi ürünlere birlikte bakalım. İşte detaylar!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı... Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı...

1. İpeksi bir cilt için: MISSHA SPF50+ ve PA+++ Yarı Mat Görünümlü Cushion Fondöten (No.21)

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 1

Yarı mat bitişiyle gün boyu parlama yapmadan pürüzsüz bir görünüm sağlayan MISSHA cushion fondöten, SPF50+ ve PA+++ ile güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi koruyor. İçeriğindeki aynısefa, okaliptus ve nane özleri sayesinde cildinizi nemlendirirken fazla yağı da dengeliyor. Photo-Well Blurring Powder teknolojisiyle gözenekleri gizleyip kusursuz bir ten görünümü veren fondöten, hem makyaj hem de cilt bakımı etkisini tek bir üründe buluşturuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu ürüne bayıldım. Orta ila yüksek kapatıcılığı var. Burnumun altında çok fazla kızarıklık var ve çok iyi kapattı. Ürün hafif ve cildimi ışıl ışıl yaptı.”

  • “Bunu bir arkadaşımda gördüm ve satın almaya çalıştım. Az miktarda ürünle bile harika çalışıyor! Ayrıca sevimli bir ambalajı var ve taşıması kolay.”
Ürünü İncele

MISSHA cushion fondötenin yanında Clio Professional Kill Cover Mesh Yoğun Nem ve Işıltı Veren SPF50+ PA++++ Cushion Fondöten ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Derinlemesine temizlik yapan: Anua Heartleaf Gözenek Arındırıcı Yağ Bazlı Temizleyici (200 ml)

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 2

Makyajınızı ve gün boyu biriken kirleri cildinizi kurutmadan temizlemek istiyorsanız Anua yağ bazlı temizleyiciyi çok seveceğiniz düşünüyoruz. Heartleaf özüyle gözenekleri arındırıp sıkılaşmasına yardımcı olan yağ, bitkisel ve vegan formülüyle hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabiliyor. Özellikle yağlı ve akneye meyilli ciltler için ideal olan ürün, fazla sebumu dengelerken ferah bir temizlik gerçekleştiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kore cilt bakımı hayatımı değiştirdi ve sorunlu cildime hayat verdi! Bu, özellikle derin temizleme köpüğüyle birlikte tüm zamanların en sevdiğim temizleyicisi! Artık onsuz yaşayamam. Cildimi kurtardığı için Anua'ya yeterince teşekkür edemem!”

  • “Harika bir temizleyici, özellikle de çift aşamalı temizlik için iyi bir yağ temizleyici arıyorsak! Kokusunu gerçekten çok beğendim! Cilde çok iyi geldi ve tüm makyajımı ve cildimdeki diğer şeyleri çıkardı! Cilde çok etkili ve nazik.”
Ürünü İncele

Anua yağ bazlı temizleyicinin yanında Sensibio Micellar Cleansing Oil ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Kusursuz görünüm için: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı (01 Light)

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 3

Göz altı morlukları, ince çizgiler ya da küçük kusurlar sizi rahatsız ediyorsa Maybelline New York kapatıcıya bir göz atmak isteyebilirsiniz. İkonik sünger ucu sayesinde kolayca uygulanan ve yüksek kapatıcılığıyla göz altındaki şişkinliklerle koyu halkaları anında gizleyen kapatıcı, cilde aydınlık ve tazelenmiş bir görünüm veriyor. Goji berry içeren özel formülüyle cildinize bakım da yapan kapatıcı, çantanızda mutlaka bulunması gereken çok amaçlı bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gerçekten incecik ve mükemmel. Yıllardır kullanıyorum. Yazın özellikle fondöten kullanmayanlar için göz altına, azıcık alnınıza ve burun kenarlarınıza sürdüğünüzde mükemmel bir uyum oluyor."

  • "Buğday tenliyim, 01 tam oldu. Göz altlarımdaki morluklar çok yoğun olduğundan altına kırmızı corrector sürüp kapatıyorum ve memnunum. Ayrıca ben nemlendiricime karıştırıp yüzüme sürerek aydınlık bir görüntü vermeyi seviyorum, çok hafif günlük makyaj tadında oluyor."
Ürünü İncele

Maybelline New York kapatıcının yanında Maybelline New York Fit Me Kapatıcı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Cildinizi onaran ve yenileyen: Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Yenileyici Esans (100 ml)

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 4

Cildinizin daha canlı, daha nemli ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız Cosrx esans tam da aradığınız ürün. %96,3 salyangoz özüyle formüle edilen esans, yıpranmış ve nemsiz kalmış cildi hızla onarıp canlandırıyor. Hafif yapısıyla çabucak emilen ve ağır bir his bırakmadan uzun süreli nem sağlayan ürün, düzenli kullanımda donukluğu azaltarak cilde doğal bir ışıltı kazandırıyor. Hayvan dostu üretim ve temiz içerik anlayışıyla güvenle kullanabileceğiniz Cosrx, etkilerini kısa sürede görebileceğiniz bir bakım ürünü.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Birkaç haftalık kullanımdan sonra cildim daha pürüzsüz ve parlak oldu. Susuz kalmış veya onarıma ihtiyacı olan ciltler için şiddetle tavsiye ediyorum!”

  • “Cildi nemlendirir ve çok yumuşak bırakır. Kuru ciltler ve her türlü cilt tipi için ideal. Uzun süre gidiyor ve az miktarda ürün yeterli oluyor.”
Ürünü İncele

Cosrx esansın yanında Cosrx Hyaluronic Acid Hydra Power Yoğun Nemlendirici Esans ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Yoğun nem ve besleyici etki için: Dermal Seoulface Eriyen Kolajen Maskesi

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 5

Cildinizi kısa sürede toparlayıp canlandırmak istiyorsanız Dermal Seoulface eriyen kolajen maskesi, ihtiyacınız olan ürün olabilir. Jel formundaki yapısıyla cilde rahatça yapışan ve uygulama süresi boyunca içeriğindeki yoğun esansı cilde yavaş yavaş aktaran maske, nemi ve besleyici içeriği derinlemesine cilde ulaştırıyor. Dilerseniz gece boyu uyku maskesi gibi kullanarak sabah çok daha dinlenmiş ve canlı bir ciltle uyanabileceğiniz ürün, düzenli kullanımda cildinize esneklik kazandırarak adeta filtreli bir görünüm sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Maske gerçekten işe yarıyor ve ertesi sabah uyandığınızda farkı görebiliyorsunuz.”

  • “Mükemmel sonuçlar aldım ve maskeyi sadece birkaç saat kullandım, cildi pürüzsüz, parlak ve nemli bırakıyor, harika.”
Ürünü İncele

Dermal Seoulface maskenin yanında Dermal Seoulface Hyaluronic Hydrogel Kolajen Maseksi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Koyu halka görünümünü azaltan: La Roche Posay Redermic R Yeux Retinol Içeren Anti Aging Göz Çevresi Bakım Kremi

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 6

La Roche Posay Redermic R Yeux, retinol içeren özel formülüyle göz çevresinde yaşlanma belirtilerine karşı etkili bir bakım sunar. Kaz ayağı kırışıklıklarının görünümünü azaltmaya yardımcı olurken, koyu halkalar ve yorgunluk izlerini de belirgin şekilde hafifletir. Cildin epidermisini pürüzsüzleştirerek daha aydınlık ve dinlenmiş bir görünüm kazandırır. Hassas ciltler için bile klinik olarak kanıtlanmış optimum toleransıyla güvenle kullanılabilen göz çevresi kremi, düzenli kullanımda göz çevresini daha genç ve canlı bir görünüme kavuşturur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bir sürü göz altı kremi kullandım ve hiç bir etkisini görmedim ama La Roche Posay beklentilerimin üzerine çıktı. Ciddi manada göz çevresinde ki ince çizgileri azalttı."

  • "Yaklaşık 1 senedir kullanıyorum. Koyu halkalar için iyi bir göz çevresi kremi."
Ürünü İncele

La Roche Posay göz çevresi kreminin yanında La Roche Posay Hydraphase Intense Yeux Göz Çevresi Bakım Kremi ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 7

7. Cilt bariyerine dost: CeraVe Kuru ve Normal Ciltler için Nemlendiren Temizleyici

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 8

Cildini kurutmadan derinlemesine temizlemek isteyenler için CeraVe’nin temizleyicisi tam bir kurtarıcı. Köpürmeyen yapısı sayesinde hassas ciltlerde bile nazikçe temizlik yapan ürün, içerdiği 3 temel seramid ve hyalüronik asit ile cilt bariyerini güçlendiriyor. Ayrıca ilk kullanımdan itibaren nem seviyesini artırarak cildin daha sağlıklı ve canlı görünmesini destekliyor. Parfüm içermeyen formülüyle de özellikle hassasiyet yaşayanlar için güvenli bir tercih olan CeraVe, günlük rutininize kolayca ekleyebileceğiniz basit ama etkili bir bakım ürünü.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünü daha önce kullanmıştım. Cildi kurutmadan temizleyen bir ürün. Cildim çok kuru olduğu için böyle bir temizleyiciye ihtiyacım vardı.”

  • “Cildim kuru karma bir cilt. Çoğu ürünü denedim ama yıkama sonrası yağ kusmayan ve yanaklarımı kurutmayan bir bu temizleyici oldu.”
Ürünü İncele

CeraVe temizleyicinin yanında CeraVe Normal ve Yağlı Ciltler için Seramid İçerikli Yüz ve Vücut için Köpüren Temizleyici ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Dolgun ve parlak dudaklar için: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı (003 Moon)

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 9

Hyalüronik asit ve E vitaminiyle formüle edilen yapısı sayesinde dudakları nemlendiren ve daha dolgun bir görünüm kazandıran Maybelline New York lip gloss, yapışkan his bırakmayan hafif yapısıyla gün boyu konfor sağlıyor. XL aplikatörüyle tek hamlede zahmetsizce uygulanan ve dudaklara anında lifting etkisi veren parlatıcıyı ister günlük makyajda sade bir parlaklık için ister gece buluşmalarında lip combo'nuzun tamamlayıcısı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Nemlendirici yapısı ile harika bir ürün. Yoğun kıvamlı ama yapış yapış değil. Harika bir şey! Renksiz, beyaz olmuyor dudağınız, simli oluyor.”

  • “Daha önce bunlardan 3 tane almıştım. Çok güzeller! Kesinlikle tekrar alacağım.”
Ürünü İncele

Maybelline New York dudak parlatıcısının yanında Pastel Plump Up Gloss 202 Loverdose Dolgunlaştırıcı Dudak Parlatıcısı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Cildi güçlendiren ve yenileyen: The Purest Solutions Aydınlatıcı ve Cilt Tonu Eşitleyici C Vitamini Cilt Bakım Serumu (30 ml)

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 10

Donukluk, cilt tonu eşitsizliği ya da ince çizgiler sizi rahatsız ediyorsa The Purest Solutions serum, C vitaminiyle cildinizin kolajen üretimini artırarak daha sıkı ve parlak görünmesine yardımcı olacak. Ferulik asit ile serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyen ve cildin daha sağlıklı kalmasına destek olan serum, hafif yapısıyla da kolayca emiliyor. Düzenli kullanımda cilt tonunu eşitleyen serum aynı zamanda lekelerin görünümünü azaltıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bittikçe alıyorum. Gece yatmadan önce sürüyorum, sabah ışıldıyorum.”

  • “Ürünü ilk kullanımım. Hassas bir cildim olmasına rağmen herhangi bir hassasiyet yaratmadı. Cildim makyajda bile parlıyor. Amazon farklı ile akşam aldığım ürün sabah teslim edildi. Teşekkürler Amazon.”
Ürünü İncele

The Purest Solutions C vitaminin yanında Garnier C Vitamini Parlak Süper Aydınlatıcı Serum ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Kalıcı makyajlarıns sırrı: Nyx Professional Makeup Makyaj Sabitleyici Sprey (80 g)

Cildinizi filtre uygulamış gibi gösterecek kozmetik ürünler 11

Makyajınızın gün boyu taze kalmasını istiyorsanız Nyx Professional Makeup sabitleyici sprey tam size göre! Hafif yapısıyla yüzünüzde ağırlık bırakmadan makyajınızı sabitleyen ve cilde nemli, ışıltılı bir görünüm katan sprey, fresh glow etkisi sayesinde donuk makyaj görünümünü ortadan kaldırarak daha enerjik bir ifade kazandırıyor. Nyx spreyi ister gündüz ister gece makyajınızda kullanın, kalıcılığı artırmak ve canlı bir bitiş elde etmek için ideal bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Parlak değil, nemli bir görünüm için mükemmel. Çok uygun fiyatlı ve cildimin harika görünmesini sağlıyor.”

  • “Makyajımı sabitlemek için çeşitli spreyler denedim ama bu, yaz ortasında bile rötuş gerektirmedi. Güzel bir ışıltı verip gözenekleri daha az belirgin hale getirmesini seviyorum. Uzun süre kalıcı, bu yüzden fiyatına göre iyi olduğunu düşünüyorum.”
Ürünü İncele

Nyx Professional Makeup makyaj sabitleyici spreyin yanında Golden Rose Makyaj Sabitleyici Sprey ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

 Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri

Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri

 Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

 Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kozmetik maybelline kapatıcı the purest solutions
İş birliği İçerikleri
Puma indiriminden kaçırmamanız gerekenler burada!

Puma indiriminden kaçırmamanız gerekenler burada!

Evden çalışanların mutlaka alması gereken ürünler

Evden çalışanların mutlaka alması gereken ürünler

Gömlek, tişört, jeans ve dahası! "Giy ve çık" rahatlığı...

Gömlek, tişört, jeans ve dahası! "Giy ve çık" rahatlığı...

Okula Dönüş Fırsatları'na özel sırt çantalarında indirim var

Okula Dönüş Fırsatları'na özel sırt çantalarında indirim var

BİM'e North Pacific valizler geliyor!

BİM'e North Pacific valizler geliyor!

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

Yanınızdan ayırmayacaksınız! Kahvenizi gün boyu soğuk tutacak termoslar

ŞOK'a su sebili geliyor!

ŞOK'a su sebili geliyor!

Casio severler için kaçırılmayacak fırsat! Hem fonksiyonel hem şık...

Casio severler için kaçırılmayacak fırsat! Hem fonksiyonel hem şık...

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet günün fırsat ürünü oldu

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra AI Tablet günün fırsat ürünü oldu

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ayakkabılar indirimde, kaçırmayın

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz o ayakkabılar indirimde, kaçırmayın

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Kylo Ren Kaskı indirimde

Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Sosyal medyada viral oldu! İşte çok sevilen Iced Shaken Espresso tarifi

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Giyimden kırtasiyeye Okula Dönüş Fırsatları'na özel büyük indirim

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Havalı tasarımıyla öne çıkıyor! İşte Samsung Galaxy Z Flip6...

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Her erkeğin böyle bir saati olmalı! Seiko'nun klasik modeli indirimde

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Adidas, Puma, Skechers... Marka spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Tümünü Gör
Benzer Kişisel Bakım İçerikleri
Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

Deneyenler vazgeçemiyor! İşte etkisiyle sizi şaşırtacak ürünler

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Güçlü bir izlenim için Dior Sauvage erkek parfümü

Bu yıl "doğallık" kazanıyor! İşte 2025'in düğün makyajı trendleri

Bu yıl "doğallık" kazanıyor! İşte 2025'in düğün makyajı trendleri

Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri

Boyun ve dekolte bölgesi için sıkılaştırıcı bakım kremleri

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Makyajla arası iyi olmayanlara makyajı sevdirecek o ürünler burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kızların korkulu rüyası: Saç elektriklenmesini önleyen ev yapımı sprey tarifi! Saç elektriklenmesi nasıl önlenir?

Kızların korkulu rüyası: Evde sprey tarifi

2025 yaz moda renkleri: Gardıroplarda bu tonlar hakim! 2025 yaz modası...

2025 yaz moda renkleri

MYNET ÖZEL | Her köşe başında bir “güzellik merkezi” var ama… cildinizi kime emanet ettiğinizi biliyor musunuz? Influencer tavsiyeleri güvenilir mi?

MYNET ÖZEL | Her köşe başı güzellik salonu...

Ter kokusunu önlemek için etkili ve doğal yöntemler: Ter kokusu nasıl önlenir?

Ter kokusunu önlemek için doğal yöntemler

Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır?

Evde doğal deodorant nasıl yapılır?

Yapay zekadan cilt bakımı tavsiyesi alırken dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Güvenli sonuç vermeyebilir"

Yapay zekadan tavsiye alırken dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.