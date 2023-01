'Çılgın' iş adamı Elon Musk'tan en az kendisi kadar 'çılgın' plan: Para karşılığında satacak!

Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri kimilerine göre bir mücadele, kimilerine göre de bir kaos içerisinde. Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra binlerce çalışanını kovması, Twitter dosyaları, Twitter 2.0 adımı vs. derken artık 2023 yılına geldik ve Twitter'ın yeni yılda Musk'ın liderliğinde önemli adımlar atması bekleniyor. Ancak Twitter'ın diğer şirketler gibi gelir elde etmesine ihtiyacı var ve Musk bunun için birçok yolu deniyor. Twitter Blue abonelik sistemi bunun bir örneğiyken, son olarak ilginç rapordaki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

The New York Times'ın iddialarına göre Elon Musk, açık artırma yoluyla para karşılığında kullanıcı adlarını satmayı planlıyor. Rapor, şirketteki mühendislerin, kullanıcıların kullanıcı adları için teklif verebilecekleri çevrimiçi müzayedeler düzenlemeyi düşündüklerini de öne sürüyor. Bu fikrin en az aralık ayından beri konuşulduğu söyleniyor.

Planın hayata geçirilip geçirilmeyeceği bilinmiyor ancak geçirilirse tüm kullanıcı adlarını mı yoksa sadece bazılarını mı etkileyeceği belli değil.

Şirketten iddialara yönelik bir resmi açıklama ise gelmedi.

Ancak akıllara Musk'ın geçtiğimiz ay paylaştığı bir tweet geldi.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts