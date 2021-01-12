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  4. Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

12.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Çin aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdi

Çin'in Sinovac Biotech şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının Brezilya'da yapılan son aşama deneylerinde yüzde 60'ın altında etkinlik gösterdiğine ilişkin bir haber Brezilya'da UOL isimli internet sitesinde yayımlandı.

Haber, sonuçları gören iki kaynağa dayandırıldı.

Sinovac ile aşı denemeleri ve üretimi konularında işbirliği yapan Butantan biyomedikal merkezi haberi "tamamen spekülatif" olarak niteleyerek yalanladı. Butantan deneylerin sonuçlarını Türkiye saati ile 18:45'te açıklayacak.

Sağlık uzmanları ve yetkililer ise geçen hafta açıklanan resmi deneme sonuçlarını eksik olarak niteleyerek eleştirmişlerdi.

Butantan Biyomedikal Merkezi'nin başkanı Dimas Covas devam eden çalışmaların geçen hafta açıklanan "klinik etkinliğe" ek olarak "genel etkinlik" oranını da göstereceğini de söyledi.

Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının koronavirüsün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı.

Ancak bağımsız uzmanlar CoronaVac isimli aşının üçüncü faz deney sonuçlarının daha şeffaf bir şekilde açıklanması çağrısında bulunmuşlardı.

Endonezya dün ilk verilere göre aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti.

UOL haberinde Butantan'ın bugün açıklamaya hazırlandığı etkinlik oranının yüzde 50 ile %60 arasında olduğunu bildirdi. Bu rakamlar sağlık kurumlarının belirlediği seviyenin üstünde olsa da geçtiğimiz hafta açıklanan rakamların oldukça altında.

Türkiye'de yapılan deneylerde aşının yüzde 91.25 etkinlikte olduğu açıklanmıştı.

Hem Sinovac'ın aşısı hem de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşı Brezilya'da acil kullanım onayı bekliyor. Salgının başından bu yana Brezilya'da
200 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Brezilya, ABD'nin ardından koronavirüs nedeniyle en çok insanın hayatını kaybettiği ikinci ülke.

CoronaVac aşısının dünyanın farklı yerlerinde yaptığı deneylerden gelen tam olmayan veriler Çinli şirketler tarafından geliştirilen aşıların yetkili kurumlar tarafından ABD ve Avrupa'da üretilen aşılar kadar detaylı incelenmediğine yönelik
endişelere yol açıyor.

Covas, Pazartesi günü UOL'de yer alan röportajında Butantan'ın verileri düzenleyici kurumu Anvisa'ya aktarmaya öncelik verdiğini aynı zamanda kendilerinin de sonuçları analiz ettiğini açıkladı.

Anvisa'nın Cumartesi günü yaptığı açıklamada Butantan'ın aşının acil durumlarda kullanımı için yaptığı başvuruda çalışmanın analizi için gerekli deneklerin yaşı, cinsiyeti ve başka hastalıklarının olup olmadığı gibi bilgilerin yer almadığı ifade edilmişti.


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