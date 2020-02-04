HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin'de yaşayan Türk öğretmen 'koronavirüs' ile ilgili son durumu anlattı!

Çin'de yaşayan Türk öğretmen 'koronavirüs' ile ilgili son durumu anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınıyla boğuşan Çin’in Şian şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son gelişmeleri anlatarak "Hijyene çok önem veriliyor. Gittiğiniz her yerde antibakteriyel sıvılar ve jeller kullanılıyor. İnsanları bu şekilde dezenfekte ediyor kendilerini. Eğer dışarı çıktıysanız eve gelince en az 30 saniye el ve yüzünüzü yıkamanız gerekiyor." dedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer ülkelerde sıçrayan koronavirüsünden ölenlerin sayısı 427'ye ulaşırken vaka
sayısı 20 bini aştı. Çin'in Şian şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son gelişmeleri katıldığı canlı yayın programında anlattı.

'KORONAVİRÜS SOSYAL VE İŞ HAYATINI DERİNDEN ETKİLEDİ'

Teoman'ın açıklamalarından satır başlar:

"Öncelikle burada virüsün getirdiği panik ortamı gün geçtikçe yetkililer tarafından verilen tavsiyelerle azaltılmaya çalışılıyor. Sosyal yaşam şu an sıfıra inmiş durumda diyebiliriz. Hem bahar tatilinin hem de virüs olayının aynı anda vuku bulması sosyal yaşantıyı vurdu. Fabrikalar üretimlerini durdurdu. Özel ve devlet eğitim ve öğretim kurumları hizmetlerini tamamen durdurdu. Ben öğretmenlik yapıyorum. Bazı eğitim kurumları uzaktan eğitim sistemiyle derslerine devam etmeye çalışıyor. Ancak virüs sosyal ve iş hayatını derinden etkiledi.

'EĞER DIŞARI ÇIKTIYSANIZ...'

Öncelikler yetkililerin bize söylediği, evlerden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Kalabalık ortamlarda virüsün yayılması daha kolay gerçekleşebiliyor. Ayrıca zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıktığımızda ise kesinlikle maskelerimizi takıp öyle çıkmamız gerekiyor. Maskesiz dışarı çıkılmaması defalarca tekrarlandı. Zaten insanların yüzde 100'ü maske ile dışarı çıkıyor. Hatta bazı insanların çifte maske taktıklarını görebiliyorsunuz. Alınan tedbirler bunlar. Hijyene çok önem veriliyor. Gittiğiniz her yerde antibakteriyel sıvılar ve jeller kullanılıyor. İnsanları bu şekilde dezenfekte ediyor kendilerini. Eğer dışarı çıktıysanız eve gelince en az 30 saniye el ve yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Biz de bu tavsiyelere uyuyoruz. Çok dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Şu anda Çin'de bir maske sıkıntısı var. Şu an eczanelerde maske sıkıntısı çok büyük. Türkiye de tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Çin'e yardım da edildi. Diğer ülkelerden de takviyeler geliyor. N95 denilen maskeyi temin edemedim. En iyi maske bu. Olan maskemi de sirke ile dezenfekte edebiliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklamasıBakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs çin burak teoman

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Çukur'da flaş ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti

Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti

Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye ve İdlib açıklaması!

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Aslı Bekiroğlu: Hepinize dava açtım

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Manisa beşik gibi! 5 dakikada 5 deprem

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

Çin’de yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 425’e çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Naci Görür Marmara depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cüneyt Özdemir: Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım

Cüneyt Özdemir: Ben Türkiye'nin Kim Kardashian'ıyım

Son dakika: Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Siirt'te yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü

Siirt'te yolcu minibüsünün üzerine çığ düştü

İzmir Şirinyer Hipodromu'nda atına şiddet gösteren sahibe ceza geliyor

İzmir'de atına şiddet gösteren sahibe ceza geliyor

Kadıköy'de fidye operasyonu! Polis adım adım takip etti

İstanbul'da fidye operasyonu! 4 gün boyunca dehşeti yaşadı!

Bankacı Esra'dan günler sonra acı haber!

Bankacı Esra'dan günler sonra acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.