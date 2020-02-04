Çin'de yaşayan Türk öğretmen 'koronavirüs' ile ilgili son durumu anlattı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer ülkelerde sıçrayan koronavirüsünden ölenlerin sayısı 427'ye ulaşırken vaka

sayısı 20 bini aştı. Çin'in Şian şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman son gelişmeleri katıldığı canlı yayın programında anlattı.

'KORONAVİRÜS SOSYAL VE İŞ HAYATINI DERİNDEN ETKİLEDİ'

Teoman'ın açıklamalarından satır başlar:

"Öncelikle burada virüsün getirdiği panik ortamı gün geçtikçe yetkililer tarafından verilen tavsiyelerle azaltılmaya çalışılıyor. Sosyal yaşam şu an sıfıra inmiş durumda diyebiliriz. Hem bahar tatilinin hem de virüs olayının aynı anda vuku bulması sosyal yaşantıyı vurdu. Fabrikalar üretimlerini durdurdu. Özel ve devlet eğitim ve öğretim kurumları hizmetlerini tamamen durdurdu. Ben öğretmenlik yapıyorum. Bazı eğitim kurumları uzaktan eğitim sistemiyle derslerine devam etmeye çalışıyor. Ancak virüs sosyal ve iş hayatını derinden etkiledi.

'EĞER DIŞARI ÇIKTIYSANIZ...'



Öncelikler yetkililerin bize söylediği, evlerden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Kalabalık ortamlarda virüsün yayılması daha kolay gerçekleşebiliyor. Ayrıca zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıktığımızda ise kesinlikle maskelerimizi takıp öyle çıkmamız gerekiyor. Maskesiz dışarı çıkılmaması defalarca tekrarlandı. Zaten insanların yüzde 100'ü maske ile dışarı çıkıyor. Hatta bazı insanların çifte maske taktıklarını görebiliyorsunuz. Alınan tedbirler bunlar. Hijyene çok önem veriliyor. Gittiğiniz her yerde antibakteriyel sıvılar ve jeller kullanılıyor. İnsanları bu şekilde dezenfekte ediyor kendilerini. Eğer dışarı çıktıysanız eve gelince en az 30 saniye el ve yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Biz de bu tavsiyelere uyuyoruz. Çok dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Şu anda Çin'de bir maske sıkıntısı var. Şu an eczanelerde maske sıkıntısı çok büyük. Türkiye de tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Çin'e yardım da edildi. Diğer ülkelerden de takviyeler geliyor. N95 denilen maskeyi temin edemedim. En iyi maske bu. Olan maskemi de sirke ile dezenfekte edebiliyorum."

