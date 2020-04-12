HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kolilerindeki Ağrı Dağı atıfıyla ilgili Türkiye izahat istedi

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kolilerindeki Ağrı Dağı atıfıyla ilgili Türkiye izahat istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 01:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ermenistan’a gönderdiği yardım paketlerinin üzerinde yazan ‘Ağrı Dağı’ ifadeleri ile ilgili Çin yönetiminden izahat istendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyeti’nin COVID-19 Salgını ile Mücadele bağlamında Ermenistan’a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı’na atıfta bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in Ermenistan'a gönderdiği yardım kolilerindeki Ağrı Dağı atıfıyla ilgili Türkiye izahat istedi

Aksoy açıklamasında, söz konusu haberler üzerine 11 Nisan günü Ankara’daki Çin Ankara Büyükelçisi ve Pekin’de de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunularak izahat istendiğini belirtti.

Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ermenistan’a gönderdikleri yardımların bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan’a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı’ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı’na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonucundan tarafımıza bilgi verileceğini söylemiş ve bu vesileyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir” ifadelerini kullandı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulundaİnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
çin Ermenistan Türkiye koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Türkiye'de can kaybı bin 101'e yükseldi

Türkiye'de can kaybı bin 101'e yükseldi

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

CHP'li Ağbaba: Genelge, koronayı yayma genelgesine dönüştü

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Beyoğlu’nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Beyoğlu’nda polise silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

İstanbul'da market kuyruğunda kavga

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınındaki yeni gelişmeyi gece yarısı duyurdu

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Annesi ve ekipler dakikalarca dil döktü! Koronavirüs karantinasından kaçtı

Koronavirüs karantinasından kaçan gence dakikalarca dil döktüler

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda

Mardin'de TSK, MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonuyla PKK'lıların saldırısı önlendi

Eylem hazırlığındaydılar! TSK ve MİT'den ortak operasyon

İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İTÜ öğrencisi koronadan hayatını kaybetti!

Didem Arslan Yılmaz sosyal medyadan duyurdu: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradık

Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.