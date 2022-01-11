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Çinli doktor 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya! Suçu: Kovid-19 hastalarını tedavi etmek...

11.01.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Zhoukou kentinde bir doktorun Kovid-19 hastalarını tedavi etmesi nedeniyle 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalması gündem oldu. Doktor, çalıştığı hastanede koronavirüslü hastaların tedavi edildiği ‘ateş kliniği’ bulunmamasına rağmen Kovid-19 hastalarını tedavi etmekle suçlanıyor. Soyadının Guo olduğu açıklanan doktor, eğer suçlu bulunursa hapis cezası alabilir.

Çinli doktor 7 yıl hapis cezası ile karşı karşıya! Suçu: Kovid-19 hastalarını tedavi etmek...

Çin’de Covid-19 hastaları ve belirtileri gösteren kişiler, hastanelerde özel olarak oluşturulan “ateş kliniklerinde” tedavi ediliyor. Çin’in Hennan eyaletine bağlı Zhoukou kentinde bir doktorun çalıştığı hastanede ateş kliniği olmamasına rağmen Covid-19 belirtileri gösteren hastaları tedavi ettiği ortaya çıktı.

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7 YIL HAPİS CEZASI

Hastanede, korona hastalarının tedavisi için oluşturulmuş bir klinik bulunmamasına rağmen 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında hastaları kabul eden doktor, bulaşıcı hastalıkların kontrolünü engellemekle suçlanıyor. Guo, suçlu bulunması durumunda 7 yıl hapis cezası alabilir.

Çinli yetkililer, doktorun neden bu şekilde bir karar aldığını bilmediklerini açıkladı.
Çin’de salgının başından bu yana 101 bin 890 vaka tespit edilirken Covid-19 nedeniyle 4 bin 636 can kaybı olduğu bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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