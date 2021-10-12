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Cinsel ilişki için evine gelen kişi tarafından öldürülmüştü! Kadir Murat Sözübir cinayetinde yeni gelişme

12.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te trans birey Kadir Murat Sözübir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Abdürrahim E. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, cinsel ilişki amacıyla evine gittiği Sözübir'i, trans birey olduğunu fark edince verdiği 100 TL'yi geri almaya çalışırken yaşanan boğuşmada öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Abdürrahim E. hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Cinsel ilişki için evine gelen kişi tarafından öldürülmüştü! Kadir Murat Sözübir cinayetinde yeni gelişme

Amatör olarak vokalistlik yapan ve kendi Youtube kanalında şarkı söylediği videolarını paylaşan Kadir Murat Sözübir, Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki apartmanın çatı katında tek başına yaşıyordu. 5 Eylül 2021 günü gecesi evinde bıçaklandı. Sözübir, vücudunun 6 farklı yerinden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çığlıkları duyan komşusunun haber vermesiyle 112 acil servis ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Şüpheli Abdürrahim E., 6 Eylül 2021 günü gecesi Kadir Murat Sözübir'i bıçakladığı söyleyerek Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu. Suçta kullandığı bıçağı da teslim eden Abdürrahim E. cinayeti itiraf etti. Olayda kullandığı bıçağı yıkadığını anlatan Abdürrahim E. gözaltına alındı.

CİNSEL BİRLİKTELİK AMACIYLA EVİNE GİTTİ

İfadesinde cinsel birliktelik amacıyla Kadir Murat Sözübir'in Fatih'te yalnız yaşadığı çatı katındaki evine gittiğini belirten şüpheli Abdurrahim E., Sözübir'in trans birey olduğunu fark edince anlaştıkları 100 TL'yi geri almak üzere yaşanan tartışmanın ardından taşıdığı sustalıyı salladığı ve pişman olduğunu söyledi. Tutuklanan şüpheli Abdürrahim E. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, soruşturma sonucunda taraflar arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunmadığı, olay günü belli bir ücret karşılığında cinsel ilişki kurulması için telefon üzerinden sözlü anlaşmaya varıldığı, şüphelinin maktülün evindeyken ilişkiye başlanacağı sırada trans birey olduğunun ortaya çıktığı iddiasıyla taraflar arasında tartışma başladığı anlatıldı. Şüphelinin cinsel ilişki kurmaktan vazgeçip verdiği ücreti geri istediği bu yüzden başlayan tartışmanın arbedeye döndüğü bunun üzerine şüphelinin yanında taşıdığı bıçağı maktule sallayarak ağır şekilde yaraladığı ifade edildi. Adli tıp raporuna göre taraflar arasında ciddi boğuşma yaşandığı ve maktulün aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Sanığın dolaylı olarak suçunu kabul ettiği, tahrik ve meşru müdafaaya yönelik hükümlerin uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğu belirtildi. İddianamede, şüpheli Abdürrahim E'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istedi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Fatih
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