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Çocuğunuz geceleri yatağını mı ıslatıyor? İşte bu durumun kesin çözümü

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 06.12.2018 16:40 | Son Güncelleme

Çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren tuvalet eğitimi vermiş olmanıza rağmen, yatak ıslatma durumunu 4 ile 7 yaş arasında hala yaşıyor olabilirsiniz. Bu yaştaki çocukların yaklaşık% 15'i haftada en az iki kez yatağı ıslatmıştır. Bu nedenle, hala bu durumu yaşıyorsanız tamamen normal olduğunu unutmayın ve alınabilecek önlemleri deneyin.

Çocuğunuz geceleri yatağını mı ıslatıyor? İşte bu durumun kesin çözümü

YATMADAN ÖNCE İÇECEK SAYISINI AZALTIN

1

Çocuğun mesanesinin akşam boyunca aşırı derecede dolmasını önlemek için, öğleden sonra ve yatmadan önce içtikleri sıvı miktarını kontrol etmek önemlidir. Sabahları ve öğle yemeği saatlerinde yeterli sıvıları olmasına izin verin, ardından gün ilerledikçe miktarı yavaşça azaltın. Ayrıca, çocuğun her gece yatmadan önce tuvalete gitmesini alışkanlık haline getirin.

MESANEYİ TAHRİŞ EDEBİLECEK GIDALARDAN KAÇININ

2

Küçük çocuklarda mesaneyi tahriş edebilecek bazı gıda türleri vardır, küçük çocuklarda mesane kontrolü henüz tam gelişmediği için limon, portakal, ananas, elma veya kızılcık içeren meyve suları gibi çok asitli yiyeceklerden kaçının.

Süt veya yoğurt gibi süt ürünleri çocuğun kendini daha uykulu hissetmesine yol açacağı için akşam saatlerinde bu ürünleri vermeyin. Ayrıca sıcak çikolata, çay, kola veya çok fazla şeker veya kafein içeren kafeinli içeceklerden kaçının.

GECENİN ORTASINDA TUVALET MOLASI VERIN

3

Çocukların uykuları genellikle ağırdır, bu nedenle mesanelerinin dolduğunu hissetmezler. En iyi fikir gecenin tam ortasında uyandırmak ve mesanelerini boşaltmaktır. Çocuğunuzun gün içinde kaç kez ve hangi saat aralığında tuvalete gittiğini izleyebilirsiniz. Örneğin, çocuğunuz günde 7 kez, her 3 saatte bir tuvalete giderse, her 3 saatte bir uyandırın. Bundan sonra, yavaş yavaş her 4 saatte ve sonunda gecede bir kez uyandırın. Yatağını ıslatmadan bir hafta geçtiklerinde durun. Tuvalete gitmek için kendi başlarına uyanacaklardır.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

4

Ulusal Klinik Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, çocukların gıdalarındaki magnezyum eksikliği nokturnal enüreziye (yatak ıslatma) neden olabilir. Çünkü, magnezyum eksikliği sinir sistemini daha az duyarlı hale getirmeye neden olur. Bunun için herhangi bir takviyeye gerek yok sadece magnezyum yönünden zengin gıdaları verebilirsiniz. Magnezyum açısından zengin olan besinler susam, avokado, muz, somon, baklagiller, yeşillikler ve tofudur.

GÜNLÜK TUTUN

5

Çocuğunuzun durumunu kontrol etmek için bir günlük tutun. Bu, çocuğunuzun alışkanlıklarını, aktivitelerini, yiyecek ve sıvı alımını, duygusal ve zihinsel sağlığını izlemenize yardımcı olacaktır. Bu aynı zamanda, yatak ıslatmalarını tetikleyen şeyleri anlamanıza da yardımcı olacaktır. Belki bazı yiyecekler onları tahriş edebilir veya farklı içecekler sinir sistemi tepkisini tetikleyebilir. Yatak ıslatmalarının temel nedenini anlamanıza yardımcı olmak için her şeyi her gün yazmak önemlidir.

ÇOCUĞUNUZLA KONUŞUN

6

Çocuğunuzla duygularını nasıl hissettiklerine dair bir sohbet edin, onların yatak ıslatmalarıyla ilgili değil, genel olarak duygusal durumları ile ilgili konuşun. Eğer yaşamlarında bir değişiklik geçirdiyseler, okul gibi ya da stres veya endişeye yol açabilecek başka bir duygusal durum gibi, bu onların yatak ıslatmalarının sebebi olabilir. Onları destekleyin, değerli hissettirin ve utanmalarını hissettirecek konuşmalardan kaçının.

YATAK ISLATMA ALARMI ALIN

7

Bir yatak ıslatma alarmı bu duruma çözüm olabilir. İç çamaşıra klipslenen alarm nemin oluştuğu anda harekete geçer. Alarmın çocuğunuzu uyandırma ihtimali yoktur, ama sizi kesinlikle uyandırır. Alarmı duyduktan sonra, çocuğunuzu uyandırın ve banyoya götürün. Bu çocuğunuzun zamanla tek başına kalkmasını sağlayacaktır.

DOKTORA NE ZAMAN BAŞVURULACAĞINI BİLİN

8

Başlangıçta belirtildiği gibi, yatak ıslatma tamamen normaldir, ancak bazı durumlarda, doktora başvurmanız gerekebilir.

Aşağıdaki durumlarda doktora danışın:

Hem gece hem de gündüz ıslatma kazaları yaşanıyorsa ve 5 yaşın üstündeyse.

Akşamları sürekli olarak yatağı ıslatıyorlar ve 7 yaşından büyükse.

5 yaşın üzerindeyse ve aniden yatak ıslatmalar başladıysa.

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