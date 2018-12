Çocuğunuz geceleri yatağını mı ıslatıyor? İşte bu durumun kesin çözümü

YATMADAN ÖNCE İÇECEK SAYISINI AZALTIN

Çocuğun mesanesinin akşam boyunca aşırı derecede dolmasını önlemek için, öğleden sonra ve yatmadan önce içtikleri sıvı miktarını kontrol etmek önemlidir. Sabahları ve öğle yemeği saatlerinde yeterli sıvıları olmasına izin verin, ardından gün ilerledikçe miktarı yavaşça azaltın. Ayrıca, çocuğun her gece yatmadan önce tuvalete gitmesini alışkanlık haline getirin.

MESANEYİ TAHRİŞ EDEBİLECEK GIDALARDAN KAÇININ

Küçük çocuklarda mesaneyi tahriş edebilecek bazı gıda türleri vardır, küçük çocuklarda mesane kontrolü henüz tam gelişmediği için limon, portakal, ananas, elma veya kızılcık içeren meyve suları gibi çok asitli yiyeceklerden kaçının.

Süt veya yoğurt gibi süt ürünleri çocuğun kendini daha uykulu hissetmesine yol açacağı için akşam saatlerinde bu ürünleri vermeyin. Ayrıca sıcak çikolata, çay, kola veya çok fazla şeker veya kafein içeren kafeinli içeceklerden kaçının.

GECENİN ORTASINDA TUVALET MOLASI VERIN

Çocukların uykuları genellikle ağırdır, bu nedenle mesanelerinin dolduğunu hissetmezler. En iyi fikir gecenin tam ortasında uyandırmak ve mesanelerini boşaltmaktır. Çocuğunuzun gün içinde kaç kez ve hangi saat aralığında tuvalete gittiğini izleyebilirsiniz. Örneğin, çocuğunuz günde 7 kez, her 3 saatte bir tuvalete giderse, her 3 saatte bir uyandırın. Bundan sonra, yavaş yavaş her 4 saatte ve sonunda gecede bir kez uyandırın. Yatağını ıslatmadan bir hafta geçtiklerinde durun. Tuvalete gitmek için kendi başlarına uyanacaklardır.