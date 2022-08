Çocuğunuz için veya işleriniz için kullanışlı ve uzun ömürlü en iyi kalemli tablet modelleri

Teknoloji harikası cihazlar olarak değerlendirilen kalemli tabletler, hemen herkesin gözde yardımcıları arasında bulunuyor. Kişisel bir aksesuar olarak nitelenebilecek tabletler, birçok marka tarafından çeşitli tasarımlarla üretiliyor. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de özel olarak tasarlanan tabletlerde yaratıcı aktiviteler gerçekleştirilebiliyor. Sizler için en iyi kalemli tablet modellerini listeledik. Gelin, bu ürünlere birlikte bakalım.

1. Dünyanın önde gelen markalarından: 2021 Apple iPad (10.2 inç, Wi-Fi, 256 GB) - Gümüş Rengi (9. nesil)

Apple, şüphesiz dünya genelinde en çok tercih edilen teknoloji markalarından biri. Hâl böyle olunca markanın ürettiği her ürün de yakın markaj altında oluyor. En iyi kalemli tablet 2021 modelleri arasında olan 2021 Apple iPad (10.2 inç, Wi-Fi, 256 GB) - Gümüş Rengi (9. nesil); 10.2 inç ekranı, 256 GB depolama belleği, stereo hoparlörleri ve 8 MP arka kamerası ile kalemli tablet modelleri arasında ön plana çıkıyor. Cihaz, online olarak yapabileceğiniz tüm işlemlerin yanı sıra üzerinde yer alan kalemi sayesinde çizim yapmanıza veya not almanıza yardımcı oluyor.

2. Çocuklar için: DoğubeyStore Writing Tablet Lcd 8.5 inç Dijital Kalemli Çizim Yazı Tahtası Grafik Not Yazma Eğitim Tableti

Özellikle çocukların ders çalışırken ya da sosyal aktivitelerini gerçekleştirirken vakitlerini verimli şekilde geçirmelerine olanak sağlayan DoğubeyStore Writing Tablet Lcd 8.5 inç Dijital Kalemli Çizim Yazı Tahtası Grafik Not Yazma Eğitim Tableti, her yaşa uygun ve kalemli tablet ucuz modeller arasında yer alıyor. Resim yapmak ya da not almak isteyenler için ürün; hatırlatıcı not alma özelliği ile dikkatleri üzerine topluyor. Cihaz; 8.5 inç boyutu, şık tasarımı ve basit arayüzüyle kalemli tablet önerileri içinde en pratik kullanılan ve popüler ürünler listesinde bulunuyor.

3. Hafif tasarımı ile risksiz kullanım: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 inç, 32 GB Tablet

Dağ grisi rengi ile en şık kalemli tablet modelleri arasında yer alan Samsung Galaxy Tab A8 10.5 inç, 32 GB Tablet ile not almanın dışında birçok işinizi yapmak mümkün oluyor. İnce ve hafif gövdesi ile her yere kolayca taşınan model, S pen ile harika bir kullanım sunuyor. Oyun oynarken, ders çalışırken ya da çizim yaparken üstün performansı ile gönülleri fethediyor. Cihazın gecikme süresinin düşük ve basınç hassasiyetinin güçlü olması, ürünü rakiplerinden ayırıyor. Üstelik cihaz, kalemli tablet önerisi 2020 ve kalemli tablet önerisi 2021 listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

4. Çocuklar için keyifli tasarım arayanlara: SolinpaTech Pembe Penguen Renkli Ekran LCD Çizim Yazı Tahtası Dijital Kalemli Grafik Not Yazma Eğitim Tableti

Yaşadığımız çağda her türden işlemin elektronik cihazlar üzerinde gerçekleştirildiği düşünülünce çocuklar da bu tip aletlere ilgi duyuyor. Özellikle okul çağındaki çocukların öğrenme süreçlerini verimli biçimde geçirmesi için tercih edilen SolinpaTech Pembe Penguen Renkli Ekran LCD Çizim Yazı Tahtası Dijital Kalemli Grafik Not Yazma Eğitim Tableti, eğlenceli tasarımı ile dikkatleri üzerinde topluyor. Uygun fiyat seçeneği ile en ucuz kalemli tablet çeşitleri içinde yer alan ürün, göz koruyucu LCD ekran kalitesi ile üretiliyor. Öğrencilerin not alma gereksinimleri için uygun olan model, çocukların resim yapma alışkanlıklarını da daha keyifli hâle getiriyor.

5. Mükemmel bir deneyime hazır olun: 2021 Apple iPad Pro (12.9 inç, Wi-Fi, 128 GB) - Gümüş Rengi (5. nesil)

Kalemli tablet önerisi 2021 kategorisinde 2021 Apple iPad Pro (12.9 inç, Wi-Fi, 128 GB) - Gümüş Rengi (5. nesil), ilk sıralarda bulunuyor. Eşsiz kullanım deneyimi sunan ürün, şıklığı ile göz doldururken donanım özellikleri ile en yoğun kullanımlarda dahi sorunsuz çalışıyor. 12.9 inç ekranı, M1 çip ile süper güçlü ve gelişmiş kameraları ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Üstelik 2. nesil Apple pencil ile cihaz, kablosuz biçimde eşleşiyor. Bir tabletten beklenenden daha fazlasını vadeden model, kalemli tablet tavsiye listelerinin en üst sıralarından göz kırpıyor.

6. Çocuklara özel tasarım: Huawei Kob2-w09 Matepad 16 Gb 8" T Kids Tablet

Çocukların kullanımına özel olarak üretilen ve derin deniz mavisi rengi ile son derece ilgi çeken Huawei Kob2-w09 Matepad 16 Gb 8" T Kids Tablet, çocukların keyifle kullandığı ürünlerden biri. 310 gram ağırlığında üretilen ürünün, sim kart desteği bulunmuyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip ekranı, boyutları açısından kolay kavranabiliyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri üzerine özel olarak tasarlanan cihazda Android 10 tabanlı işletim sistemi bulunuyor. Aynı zamanda ürünün kalemli tablet önerisi 2022 listelerinde yer aldığını söylemeden geçmeyelim.

7. En yeni modelleri tercih edenlere: 2022 Apple iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi, 64 GB) - Pembe (5. nesil)

Kalemli tablet önerisi 2022 içinde yer alan 2022 Apple iPad Air (10.9 inç, Wi-Fi, 64 GB) - Pembe (5. nesil), özellikleri ile kullanıcıların kalbini kazanıyor. Ürün, 256 GB depolama kapasitesi ile her türden işlemi yapmanıza olanak tanırken yedekleme işlemlerini de son derece rahat biçimde gerçekleştiriyor. Dört farklı renk seçeneği bulunan model, 12 MP geniş kameraya ve Apple M1 çipe sahip. Geniş renk yelpazesi ve yansıma önleyici özellikleri ile eşi benzeri bulunmayan ürün, kalitesi ve dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor.

8. Samsung kalitesi ile minimal konfor: Samsung Galaxy Tab A7 Lite Sm-t220 32 GB Uyumlu Gri Tablet

Samsung'un teknolojik ürünler konusunda yaptığı atılımlar her geçen gün gelişiyor. En iyi kalemli tablet 2020 listelerinde olan Samsung Galaxy Tab A7 Lite Sm-t220 32 GB Uyumlu Gri Tablet, dokunmatik kalemi ile satışa sunuluyor. Ürün, 32 GB'a kadar uyumlu hafızası, yüksek çözünürlüklü ekranı, dokuz inçlik ekran boyutu ile özellikle eğitim öğretim alanında sıkça tercih ediliyor. Sekiz çekirdekli Android işletim sistemi sayesinde hız konusunda herhangi bir sorun olmadan tüm işlerinizi pratik şekilde halletmenizi sağlıyor. Ürünü daha detaylı inceleyip sepetimize eklemeye ne dersiniz?

9. Çıktığı ilk günden bu yana en çok tercih edilen: Lenovo Tab M10 HD Tablet 2. Nesil

"Bir tabletten daha fazlası." sözünü dedirten Lenovo Tab M10 HD Tablet 2. Nesil, kalitesi ve şıklığı ile ön plana çıkıyor. Markanın üstün teknolojileri ile tasarlanan modeli, en iyi kalemli tablet 2019 listelerinin favori ürünlerinden biri. Kalemli tablet önerisi 2020 listelerinde de en üstlerde yer alan cihaz, hızı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Kullanan herkes tarafından beğeni ile bahsedilen ürün, kalemli tablet önerisi 2021 listelerinde ilk sıralarda bulunuyor. Üstelik cihaz; grafik işlemcisi, pil kalitesi ve daha birçok özelliğine rağmen kalemli tablet ucuz kategorisinde kullanıcılara sunuluyor.

10. Büyük boy dijital çizim tableti: Shuzi 12 inç Büyük Boy Dijital LCD Ekran Kalemli Çocuk Yazı Çizim Writing Grafik Not Yazma Eğitim Tableti

Çocuğunuzu teknolojiden uzak tutamıyor ancak bu cihazlar ile geçireceklerin vakitleri fırsata çevirmek istiyorsanız çocuklara özel olarak üretilen tabletlere şans verebilirsiniz. En ucuz kalemli tablet seçenekleri içinde yer alan Shuzi 12 inç Büyük Boy Dijital LCD Ekran Kalemli Çocuk Yazı Çizim Writing Grafik Not Yazma Eğitim Tableti, radyasyon yaymayacak şekilde üretiliyor. Hafif ekran rengi ile gözlere zarar vermeyecek biçimde tasarlanan model, ultra ince ve hafif tasarımı ile yazma ve çizme işlerini kolaylıkla yerine getiriyor. Kalemli tablet en ucuz fiyat kategorisinde ilk sıralarda bulunan ürünü çocuğunuzun seveceğine eminiz.