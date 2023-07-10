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Çocuklar Duymasın’ın Emine’si Melek Şahin'i isyan etti! ''Çok kırgınım, üzgünüm, isyanlardayım''

10.07.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Emine karakteriyle hafızalarımıza kazınan Melek Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı son paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Şahin’in işsizliğe isyanı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü oyuncu duygularını ''Çok kırgınım, üzgünüm, isyanlardayım'' ifadeleriyle açıkladı.

Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay, Ayşecan Tatari, Zeyno Günenç ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Emine karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Melek Şahin sosyal medya hesabından işsizliğe isyan etti.

Sosyal medya hesabından aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, son olarak evinin kentsel dönüşüme girdiğini belirterek isyan etti. Şahin şu ifadeleri kullandı;

çocuklar dıymasun emine

"Kiralık evim kentsel dönüşüme girdi ve ben 3 katı kira ödeyerek başımı sokacak zar zor bir ev bulabildim. Yaşam koşulları hepimiz için gerçekten çok zor ve artık gerçekten isyanlardayım…

TV tarihinde damgasını vurmuş bir dizi oyuncusu olmaktan onur duysam da özellikle son 5 yıldır reddettiğim işler ve tiyatro hariç onlarca dizi film reklam projesi varken niçin yer alamadığımı öğrenmek ve sorgulamak istiyorum”

"İSYANLARDAYIM..."

Oyuncu mesajını, "Çünkü 4 yıl tiyatro oyunculuk okudum. Emek harcadım mesleğimi çok seviyorum ve paramı da bu şekilde kazanıyorum Çok kırgınım, üzgünüm. İsyanlardayım…" diyerek bitirdi.

melek şahin paylaşım

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