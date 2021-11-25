Çocukların ayaklarını güven ve konforla saran uygun fiyatlı ayakkabılar

Gelişim sürecinde olan çocuklar için ayakkabı seçimi epey önemli. Hem şık tasarımları hem kaliteli yapıları ile çocuğunuz için en iyi ayakkabı modellerini sizler için araştırdık. Birbirinden güzel çocuk ayakkabı modellerini gelin birlikte inceleyelim.

Ayakkabı seçimi ve kullanımında nelere dikkat edilmeli?

Ayakkabı alırken ilk olarak tasarımlarına göre karar verme eğiliminde olsak da asıl önemli olan, ayakkabının konforu ve kalitesi. Yanlış ayakkabı seçimi, ayak sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. Ayak yapısını bozan bu ürünler, aynı zamanda omurgaya da fazla yük binmesine neden oluyor. Çocukluk döneminde yaşanabilecek bu sıkıntılar ise yetişkinlikte de devam ediyor. Ayrıca kalitesiz materyaller ile üretilen ayakkabılar, kötü koku ve mantar enfeksiyonları gibi sağlık problemleri de yaratabiliyor. Bu nedenle ayakkabı satın alırken sadece fiyatına ya da tasarımına değil, ürünün kalitesine de dikkat etmek gerekiyor.

Ayakkabı temizliği ise kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Ayakkabıları en az 24 saat dinlendirerek giymek, hem ayakkabının daha uzun süre dayanmasını sağlıyor hem mantar gibi enfeksiyonların ve kötü kokuların oluşmasını engelliyor. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise ayakkabıları temizlemek için çamaşır makinesinde yıkamamak. Bu temizleme yöntemi her ne kadar pratik gibi görünse de ürünün kısa sürede yıpranmasına yol açıyor. Hatta bazı ayakkabı türleri, çamaşır makinesinin içinde parçalanıyor. Bu sebeple sabunlu su ile dış yüzeyi hafifçe silmek, ayakkabının temizliği için yeterli oluyor. İç temizliği için de tabanlığı çıkararak sabunlu su ile yıkamak gerekiyor. Bu işlemden sonra dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise ayakkabının ve iç tabanın iyice kuruması. Açık alanda ve direkt güneş ışığından uzakta kurutmak gerekiyor. Ayrıca ayakkabılar tamamen kurumadan kullanılmamalı. Aksi takdirde ayakkabıda rutubet gibi kötü kokuların oluşmasına sebebiyet veriyor.

1. Hem hafif ve hem rahat: Kinetix Siyah Koşu Ayakkabısı

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Çocuğunuz için seçtiğimiz ilk ürün, Kinetix Siyah Koşu Ayakkabısı. Hafif yapısı ile koşu ve yürüyüş için mükemmel olan ayakkabı, çocukların günlük kombinlerine de oldukça yakışıyor. Ergonomik topuk tasarımı sayesinde omurgaya fazla yük binmesini engelleyen ürün, konforlu dış tabanı ile darbeleri emerek ekstra efor sarf etmeyi engelliyor. Her adımda konforlu bir duruş sağlayan ayakkabının dış tabanı, yeri sıkıca kavrayarak maksimum denge sağlıyor. File detaylı bilek kısmı ve dış yüzeyi, nefes aldıran yapısıyla ayakların terlemesini engelliyor. Renkli detayları ise ayakkabıya enerjik bir duruş katıyor. Cırt cırtlı kapama sistemi sayesinde kolayca giyilip çıkarılıyor. Elastik şeritler ise ayakkabının tasarımını hareketli bir dokunuşla tamamlıyor. Bilek hizasında olan ürün, ayakları sıkıca kavrayarak rahat bir kullanım sunuyor.

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2. Üstün kalitesiyle fark yaratan Lumberjack RACE Moda Ayakkabı

Lumberjack'in konforundan vazgeçemeyenler için sıradaki önerimiz, çocukların dört mevsim favorisi olacak RACE Moda Ayakkabı. Cırt cırtlı kapamaya eşlik eden elastik ipleri ile kalitenin yanı sıra şıklığı da ön plana çıkaran ürün, konforlu bir iç tabana sahip. Gri ve lacivertin eşsiz uyumu ile göz kamaştıran bir tarz ortaya koyuyor. Darbe emen özel dış tabanı sayesinde çocukların ekstra efor sarf etmeden maksimum performans göstermesini sağlıyor. Çocukların hem spor yaparken hem günlük kombinlerinde rahatlıkla tercih edebileceği ayakkabı, özellikle koşu ve yürüyüş sırasında kusursuz bir konfor sunuyor. Çocukların ayaklarına nefes aldıran ayakkabının iç dokusu, gün boyunca çok rahat bir kullanım vadediyor. Kaliteli malzemeler ile üretilen ayakkabının temizliği de oldukça kolay. Leke tutmayan dış yüzeyini ılık sabunlu suya batırdığınız temiz ve yumuşak bir bezle silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde çocuğunuza uzun süre eşlik edecek Lumberjack RACE Moda Ayakkabı'yı avantajlı fiyatlarla edinmek için acele edin!

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3. Şıklığı ve konforu bir arada sunan Kinetix Mavi Koşu Ayakkabısı

Sevimli ve şık tasarımı ile miniklerin beğenisini kazanan Kinetix Mavi Koşu Ayakkabısı, çocuğunuz için seçtiğimiz bir diğer ürün. Ekstra rahat dış tabanı, koşu ve yürüyüş sırasında ayakları yormuyor ve omurgaya fazla yük binmesine izin vermiyor. Bu sayede minimum efor ile maksimum performans elde etmeye imkan tanıyor. Cırt cırtlı kapama özelliği sayesinde çocuklar ayakkabıyı kolayca giyip çıkarabiliyor. Fileli dış yüzeyi, çocukların ayaklarının nefes almasını sağlıyor. Böylece ayaklarının terlemesine izin vermiyor ve istenmeyen kokuların önüne geçiyor. Bilek hizasında olan ayakkabı, ayakları sıkıca kavrayarak sağlam bir duruş sağlıyor. Konforlu iç tabanı, maksimum denge sunuyor. Standart kalıbı sayesinde çocuğunuzun ayaklarına mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Üstelik bu ayakkabıyı da temizlemek oldukça kolay. Sabunlu bezle hafifçe silmeniz veya çocuğunuza bu şekilde tarif etmeniz yeterli. Çocuğunuzun kaliteli materyaller ile üretilen bu şık ve sevimli ayakkabıya bayılacağından eminiz.

Çocuğunuzun hem spor aktiviteleri sırasında hem günlük kullanım için tercih edebileceği Kinetix Mavi Koşu Ayakkabısı'nı detaylı olarak incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

4. Zamansız tasarımı ile Kinetix Siyah Sneaker



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Sneakerdan vazgeçemeyen minik stil ikonları için son önerimiz Kinetix Siyah Sneaker. Bu model, hem şık tasarımı hem varlığını unutturan konforlu ve hafif yapısı ile çocuğunuzun beğenisini kazanacak. Zamansız tasarımı ile her döneme damgasını vurma potansiyeli taşıyan ayakkabı, mikrofiber dış materyale sahip. Bu sayede hem optimum hijyen sağlıyor hem yumuşacık dokusu ile çocukların ayaklarını rahatlatıyor. Ayrıca miniklerin ayaklarına nefes aldırıyor ve teri dışarı atıyor. Bu nedenle istenmeyen kokuları ve mantar gibi enfeksiyonları önlüyor. Suni deriden üretilen ve şık bir duruş sergileyen ayakkabıyı cırt cırtlı kapaması sayesinde giyip çıkarmak ise oldukça kolay. 2 cm yüksekliğe sahip düz dış tabanı, maksimum denge sağlıyor ve yere sıkıca tutunarak güvenli bir yürüyüşü destekliyor. Topuk yüksekliği 3 cm olduğu için yürüyüş esnasında adım darbesini emiyor. Poliüretan yapılı iç tabanı, çocuklara konforlu bir kullanım sağlıyor. Yumuşak köpük taban, çocukların ayak yapısına tam olarak uyum sağladığı için omurga ve ayak sağlığını koruyor. Bilek hizasında olan boyu, ayağı sıkı ama narin bir dokunuşla kavrıyor. Kolayca temizlenen ayakkabı, kaliteli materyalleri sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Çocuğunuz için bu ayakkabıyı tercih ederken standart kalıbı sayesinde tam beden alabilirsiniz.

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