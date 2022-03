Çocuklarınız için alabileceğiniz 200 TL altı hediye önerileri

Çocuklar, oyuncaklar yolu ile dünyayı tanıyor ve neredeyse her şeyi bu yolla öğreniyor. Bu nedenle oyuncak seçiminde oldukça dikkatli davranılmalı. Eğitici, eğlenceli ve kaliteli oyuncaklar için çok masraf yapmanız da gerekmiyor. Fiyatı 200 TL'den daha az seçeneklerle çocuğunuza harika oyun saatleri armağan edebilirsiniz. Gelin, çocukları geliştiren ve eğlendiren, ebeveynlerin de cebini yormayan oyuncak alternatiflerini birlikte inceleyelim.

1. Minik şeflerin favorisi: Decdeal mutfak seti

Yemeğin nasıl yapıldığını merak eden, yemek yapmaya heveslenen çocuklarımız için Decdeal mutfak seti eğitici bir oyuncak. Sağlık açısından hiçbir riski bulunmayan, paslanmaz çelikten üretilen mutfak seti; çocukların hayal gücünü geliştirirken eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Geleceğin şefleri için oldukça iyi seçim olan pişirme seti kaliteli malzemeden üretilmiş. Set içinde çorba tenceresi ve kapağı, 1 adet tava ve kapağı, kızartma tavası, meyve sepeti, makarna süzgeci, çorba kaşığı, kepçe, yarıklı kaşık, tahta kaşık, tutma bezi ve saklama çantası bulunuyor.

2. Baloncuk tabancasıyla aile boyu keyif

Etrafınızda uçuşan onlarca baloncuk, arkadan gelen kahkaha sesleri ve o balonları yakalamaya çalışan çocuklar… Bütün bu keyifli detayları evinize getirecek bir ürünle karşınızdayız. Işıklı baloncuk tabancası 4 adet 1,5w AA pille çalışıyor ve uzun süre eğlenceli kullanım sunuyor. 40 cm boyu ve 14 cm eni ile çocukların kullanımına uygun. Keyifli vakit geçirmek için tek yapmanız gereken ışıklı baloncuk tabancasını alıp eğlencenin tadını çıkarmak. İster çocuk ister ebeveyn fark etmez istediğiniz an istediğiniz yerde baloncuklarla dolu bir dünya yaratmak artık elinizde.

3. En eğlenceli kelime türetme oyunu: Scrabble

Scrabble, tüm dünyada 1 numaralı kelime üretme oyunu. Oyunun temel prensibi en yüksek puanı getiren kelimeyi var olan harfleri kullanarak oyun tahtasına yazmak. Oyunda tüm harflerin üzerinde puanlar bulunuyor. Temel amaç da yüksek puanlı harflerle daha çok kelime yazmak. Oyunun sonunda en çok puana sahip oyuncu zaferi göğüslüyor. Bu oyun sayesinde çocuklar hem yeni kelimeler öğreniyor hem kelime haznelerini genişletiyor. Kutu içinde 1 oyun tahtası, 100 adet harf, 4 adet harf koymak için tabla, 1 adet sesli harf kesesi ve kullanım kılavuzu bulunuyor.

4. Onları hayal dünyasında yolculuğa çıkaracak gökkuşağı uçurtma

Sıradaki oyuncak önerimiz güzel havalarda çocuklarıyla açık havada vakit geçirmeyi tercih edenler için geliyor. 140 cm kanat genişliği, 215 cm boyu ve 50 metre ip uzunluğu ile gökkuşağı uçurtma, hem çocuklar hem kendini hala çocuk hissedenler için harika bir alternatif. Çocuklarla yapılacak eğlenceli bir açık hava aktivitesi arıyorsanız bu ürünü gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz. Fiberglass çerçeveli ve yırtılmayan ripstop naylona sahip bu uçurtma ile çocuklar gökyüzünde uçmanın özgürlüğünü içlerinde hissedecekler. İp dâhil olarak satılan gökkuşağı uçurtması tüm hafta sonu aktiviteleri ve boş anlarınızın bir numaralı tercihi olacak.

5. Parmak kuklalarıyla yeni hikâyeler yaratın

Tablet ve telefon bağımlılığı günümüz çocuklarında büyük ve sıkça karşılaşılan bir sorun. Pek çok ebeveyn bu konudan oldukça şikâyetçi. Artık bunun için endişelenmeye de hiç gerek yok. Yeni hikâyeler için geleneksel bir alternatif önerisiyle geldik. Çocukların hayal dünyasını ve sosyal gelişimlerini parmak kuklaları sayesinde olumlu yönde etkileyebileceğinizi biliyor muydunuz? Parmağına taktığı kuklanın karakterine bürünerek sizinle oynamasını sağlayın ve ona hikâyeler anlatın. Böylece çocuğunuzun duygularını dile getirmesine yardımcı olup dil gelişimine katkıda bulunabilir ve dikkat dağınıklığını engelleyebilirsiniz. 10 adet sevimli hayvan figürü içeren parmak kukla setiyle çocuklarınız gerçek eğlencenin keyfine varacak.

6. Yaratıcılığı ve öz güveni artıran Play-Doh Dişçi Seti

Çocukların çoğunluğu dişçiden ve dişçide kendi sırasını beklerken duyduğu seslerden korkuyor. Eğer sizin çocuğunuz da onlardan biriyse hem korkusunu yenmesine yardımcı olacak hem gelecekteki meslek seçiminde ona fikir verecek bir oyuncak tercih edebilirsiniz. Play-Doh Dişçi Seti ile bırakın korkmayı çocuğunuz dişçi olmak isteyecek. 8 farklı renkte oyun hamuru ile diş kabını kullanarak diş yapabilir, çürükleri tedavi edebilir hatta diş teli bile takabilir. Setin içinden çıkan şırınga ile dolgu yapmak gerçekten çocuk oyuncağı! Setin içinde oyun hamurunun yanı sıra diş macunu sıkan diş fırçası, ayna, plastik cımbız, oyuncak tel gibi 10 adet oyuncak dişçi aleti bulunuyor.

7. İngilizce isimler ve nesneler oyun seti

Erken yaşta yabancı dil eğitimi çocukların gelecekteki hayatında büyük kolaylık sağlıyor. Evrensel dillerden biri olan ve tekrar edilmez ya da sürekli çalışılmazsa unutulabilir bir dil olan İngilizceyi öğrenmek artık çocuklar için çok basit. Let's Challenge markasının kelime setinde 540 kelime bulunuyor. Set; ev, okul, sosyal yaşam gibi birçok alanda en çok ihtiyaç duyulabilecek kelimeleri çocuklara Türkçe karşılıkları ile veriyor. Oyun setinin içinde; 6 adet karakter figürü, bir adet renk zarı, bir adet puan zarı, avantaj kartları, puan kartları, oyun alanı, kelimelerin Türkçe hallerinin bulunduğu oyun kılavuzu ve senaryoları içeren oyun kataloğu yer alıyor.

8. Mühendisliğe giriş: LEGO Teknik Yarış Uçağı

Geleceğin mühendisleri, pilotları ve uçak tutkunları için LEGO tarafından tasarlanan bu yarış uçağı çocuğunuz için uygun fiyatlı ve harika bir alternatif. Uçağın yüksekliği 9 cm, uzunluğu (pervane dahil) 18 cm, genişliği 23 cm. Üstelik oyuncağı yarış uçağı haline getirdikten sonra bozup jete de dönüştürebilirsiniz. Üstelik çocuğunuzun jet ya da uçak yaparken bir de asistanı olacak. LEGO Instructions Plus, oyuncakların yapımını daha da eğlenceli hale getiren interaktif bir rehber. Ücretsiz LEGO Building Instructions uygulamasında bulunan bu özellik ile çocukların modeli bağımsız bir şekilde yapmasına yardımcı oluyor.

9. Masal diyarlarına yolculuk için kinetik oyun kumu

Yaz tatilinde kumdan kaleler yapmak, küçük kaplardan farklı şekiller çıkarmak neredeyse her yaşta sevilen bir aktivite. Ancak kumdan kale yapmak için illa yaz tatiline gitmek gerekiyor. Kinetik oyun kumu, bu eğlenceyi istediğiniz an istediğiniz her yerde yaşama fırsatı veriyor. Elinize ve yüzeylere yapışmayan yapısı ile kullanımı son derece temiz. Kum; %2 polimer %98 deniz kumu ve %100 eğlence içeriyor. Hediye 6 adet oyun kabı ile birlikte gönderilen kinetik oyun kumu fiziksel ve ruhsal gelişim konusunda çocuklara destek oluyor. Uzmanların da tavsiye ettiği bu oyuncağı gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

10. Gizemli kimya oyun seti

Geleceğin bilim insanları ve kimyagerleri için tasarlanan Clemantoni Bilim ve Oyun Kutusu ile bilim artık daha eğlenceli. Setin içinde bulunan bilmeceler ve verilen ipuçları ile bilimsel gizemleri çözmek çocukları maceradan maceraya sürükleyecek. Oyun sayesinde çocukların düşünme becerileri gelişirken bilgi birikimleri de artacak. Setin içinde; turnusol kağıdı, karışımlar ve filtreler bulunuyor. Deney yapmak için küçük bir huni, filtre kâğıdı ve spatula gibi gereçler de sete dahil.