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Çok dikkat edin! Giderek artan lazer operasyonlar körlüğe yol açabilir

25.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz en hassas organlarımız arasında bulunuyor. Gözde yaşanan problemlerin giderilmesi için çeşitli operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar arasında bulunan lazer tedavisi kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor. Uzmanlar son zamanlarda artan lazer tedavileri hakkında uyarıyor.

Çok dikkat edin! Giderek artan lazer operasyonlar körlüğe yol açabilir

Toplumda birçok kişi göz hastalıkları ile savaşıyor. Görmenin zorlaşması yaşam kalitesinde düşüş yaşanmasına neden oluyor. Son yıllarda miyop, astigmat ve hipermetrop gibi problemlere karşı yapılan operasyonlara ilginin arttığını ifade eden Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Son yıllarda kırma kusurları arttı, özellikle genç nüfusta bu gittikçe çoğalıyor. Excimer lazer ünitemizde başarıyla bu ameliyatları gerçekleştirmekteyiz. Ne yazık ki lazere uygun olmayan durumlarda hastaya lazer yapılırsa çok farklı hatta kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir, hastanın ısrarı burada belirleyici olmamalı” dedi.

LAZER UYGULAMALARI HERKESE UYGUN DEĞİLDİR

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Telefon, televizyon, bilgisayar gibi cihazlara uzun süre bakılması, yakın odaklı şekilde ara vermeden çalışılması gibi durumların gözlerde birçok problemleri beraberinde getirebildiği ifade ediliyor. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi gözde kırma kusurlarının tedavisinde kullanılan excimer lazer tedavisi de bu alanda öne çıkarken, Doç. Dr. Yusuf Yıldırım lazer tedavisine ilişkin bilgiler verdi. Doç. Dr. Yıldırım, lazer uygulamalarının gerekli koşulları sağlayan bireylerde tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, bireye uygun olmamasına rağmen yapılan tedavilerin daha büyük problemleri beraberinde getireceğine vurgu yaptı.

TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE GÖZ SORUNLARI ARTTI

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Son yıllarda gözlerin ekran maruziyetinin artmasının sağlık sorunlarında artışa neden olduğunu anlatan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Ne yazık ki özellikle son yıllarda teknolojik cihazların hayatımıza girmesi, yakın odaklı çalışmaların artmasıyla birlikte kırma kusurları da arttı. Özellikle genç nüfusta bu gittikçe çoğalıyor. Kırma kusurları aslında sadece uzağı görememekten ibaret değil, farklı tipleri de var. Miyopi, hipermetropi, astigmatizma bu tip durumlarda özellikle uygun hastalarda refraktif cerrahi dediğimiz yani; lazer uygulamalarıyla birlikte genç hastalarda gözlükten bağımsız hale getirebiliyoruz. Burada çok önemli olan konu öncesinde iyi bir değerlendirme yapılması. Eğer gözlükten kurtulmak istiyorsa genç erişkinler veya erişkin hastalarımız öncelikle iyi bir hastanede, yeterli donanıma sahip tecrübeli hekimlerin bulunduğu merkezlerde iyi bir değerlendirmeden geçmeleri gerekiyor. Lazer yapamadığımız durumlarda hastaya da bunları açıklamak ifade etmek gerekiyor” dedi.

ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDA YAPILMASI ÖNERİLMİYOR

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Gözlerdeki problemlerde lazerle tedavinin her hastaya uygulanamayacağını anlatan Doç. Dr. Yusuf Yıldırım, “Çok küçük yaşta bu tedavileri önermiyoruz, genel olarak 20’li yaşlardan sonra yaptığımız tedaviler. Bazı sistemik hastalığı olan, bazı göz hastalığı olan durumlarda da ek durumlar varsa onlara da önermiyoruz. Burada bir diğer önemli konu da gözdeki numaranın durmuş olması gerekiyor. Şayet durmamışsa ameliyattan sonra da başarı oranımız düşüyor. Bir yanlış izlenim de aslında herkes buna ’sıfırlama ameliyatı’ ismini veriyor. Bu da aslında çok doğru bir terim değil. Lazer cerrahisi uygulayarak sıfırlı değerlere yaklaştırıyoruz onu elde etmeye yönelik adımlar atıyoruz. Excimer lazer uygulamalarını, lazer cerrahilerini uzun zamandan beri başarıyla yapmaktayız. Bu konuda çok teknolojik aletlerimiz ve tecrübeli bir hekim grubumuz bulunmakta. Uygun olan, şifa bulmak, gözlükten kurtulmak isteyen hastaları şayet uygunsalar başarıyla ameliyat ediyoruz, iyi sonuçlar alıyoruz” şeklinde konuştu.

EKRAN BAĞIMLILIĞI AZALTILMALI

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Doç. Dr. Yıldırım, gözlerde lazerle tedavinin geniş çaplı bir değerlendirmenin ardından yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Ne yazık ki lazere uygun olmayan durumlarda hastaya lazer yapılırsa çok farklı hatta kalıcı görme kayıplarıyla sonlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu anlamda iyi bir değerlendirme yapmak lazım. Hastanın ısrarı burada belirleyici olmamalı. Bu sadece kozmetik bir ameliyat değil, kaldı ki bazen uyguladığımız da yine de hastanın gözlük kullanabileceğini bu riskin olduğunu özellikle belirtmek gerekir. Uygun olmadığı halde farklı merkezlerde, farklı yerlerde yapılması önemli bir halk sağlığı problemini de beraberinde getirir. Özellikle gençler arasında miyopi sıklığı arttı. Özellikle vatandaşlarımızı teknolojik cihazlarla geçirilen vaktin kısıtlanması, çocukların ekran bağımlılığının azaltılması, yakın odaklı aktivitelerin belirli aralıklarla dinlenilerek yapılması gerektiği vurgusunu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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