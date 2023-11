Çok konuşulacak '6 ülke' iddiası: Gazze'yi yönetecekler! ABD Başkanı 'riskli' buluyor

Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken bölgede tansiyon her geçen gün artıyor. İsrail ordusunun kara harekatını başlatmasının ardından savaşa Yemen de dahil oldu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada "İşgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık" ifadelerini kullanarak İsrail'e savaş açtıklarını duyurdu. Mısır Başbakanı Medbuli ise "Sina'daki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız" diye konuştu.

Yaşanan çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe edilirken, insani dramın giderek büyüdüğü Gazze'nin geleceğiyle ilgili yapılan bir haber dikkat çekti.

Bloomberg'in yaptığı habere göre; Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, Gazze'yi savaşın ardından Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında tutmak ve güvenliği sağlamak için bölgede çok uluslu bir güç oluşturmak istiyor.

"6 ÜLKE GAZZE'Yİ YÖNETECEK" İDDİASI

İddialara göre Gazze'deki çokuluslu yönetim yapısı ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden silahlı kuvvetleri içerebileceği belirtildi.

Ancak rapora göre Başkan Joe Biden, küçük bir grup ABD askerinin Gazze'ye konuşlandırılmasının siyasi açıdan riskli olabileceğine inanıyor.

ABD KARARSIZ

ABD'nin, Hamas sonrası ortamda güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için Gazze'ye ABD birlikleri gönderilmesine destek verip vermeyeceği konusunda bir karar vermekten çok uzak olduğu belirtildi.

Haberde İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırmayı başarması halinde Gazze'ye yönelik planlara ilişkin görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve birçok değişikliğe açık olduğu belirtildi. Raporda, ABD'li yetkililerin bu seçeneklerin erken olduğuna veya gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğuna inandıkları da belirtildi.

Üst düzey ABD'li diplomat, Filistin Yönetimi'nin mümkün olmaması durumunda bölgedeki diğer ülkeler veya uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen geçici yönetim ve güvenlik düzenlemelerinin yapılabileceğini, ancak sonuçta ikili bir anlaşmanın olması gerektiğini öne sürdü.