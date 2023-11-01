HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çok konuşulacak '6 ülke' iddiası: Gazze'yi yönetecekler! ABD Başkanı 'riskli' buluyor

Çok konuşulacak '6 ülke' iddiası: Gazze'yi yönetecekler! ABD Başkanı 'riskli' buluyor

01.11.2023 13:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir İsrail'in yoğun bombardımanı altında harabeye dönen Gazze'nin geleceğiyle ilgili gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Savaş sonrası bölgede çok uluslu bir güç oluşturulmak istendiği ve yönetim yapısının ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden silahlı kuvvetleri içerebileceği belirtildi.

Çok konuşulacak '6 ülke' iddiası: Gazze'yi yönetecekler! ABD Başkanı 'riskli' buluyor

Hamas-İsrail çatışmaları devam ederken bölgede tansiyon her geçen gün artıyor. İsrail ordusunun kara harekatını başlatmasının ardından savaşa Yemen de dahil oldu. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü yaptığı açıklamada "İşgalci İsrail'in hedeflerine çok sayıda balistik füze fırlattık" ifadelerini kullanarak İsrail'e savaş açtıklarını duyurdu. Mısır Başbakanı Medbuli ise "Sina'daki her kum tanesi için milyonlarca can feda etmeye hazırız" diye konuştu.

Yaşanan çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşmesinden endişe edilirken, insani dramın giderek büyüdüğü Gazze'nin geleceğiyle ilgili yapılan bir haber dikkat çekti.

Bloomberg'in yaptığı habere göre; Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, Gazze'yi savaşın ardından Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında tutmak ve güvenliği sağlamak için bölgede çok uluslu bir güç oluşturmak istiyor.

"6 ÜLKE GAZZE'Yİ YÖNETECEK" İDDİASI

İddialara göre Gazze'deki çokuluslu yönetim yapısı ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden silahlı kuvvetleri içerebileceği belirtildi.

thumbs_b_c_531edd5a0ef6ede1172f2f2f167a5abf

Ancak rapora göre Başkan Joe Biden, küçük bir grup ABD askerinin Gazze'ye konuşlandırılmasının siyasi açıdan riskli olabileceğine inanıyor.

ABD KARARSIZ

ABD'nin, Hamas sonrası ortamda güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için Gazze'ye ABD birlikleri gönderilmesine destek verip vermeyeceği konusunda bir karar vermekten çok uzak olduğu belirtildi.

Haberde İsrail'in Hamas'ı ortadan kaldırmayı başarması halinde Gazze'ye yönelik planlara ilişkin görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve birçok değişikliğe açık olduğu belirtildi. Raporda, ABD'li yetkililerin bu seçeneklerin erken olduğuna veya gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğuna inandıkları da belirtildi.

Üst düzey ABD'li diplomat, Filistin Yönetimi'nin mümkün olmaması durumunda bölgedeki diğer ülkeler veya uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen geçici yönetim ve güvenlik düzenlemelerinin yapılabileceğini, ancak sonuçta ikili bir anlaşmanın olması gerektiğini öne sürdü.

İlginizi Çekebilir

Mısır: Milyonlarca can feda etmeye hazırız

Mısır: Milyonlarca can feda etmeye hazırız

 Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda 'sarı zarf' detayı!

Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda 'sarı zarf' detayı!

Aşiret liderinden 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Aşiret liderinden 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

 Okullarda müfredat değişiyor!

Okullarda müfredat değişiyor!


Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da korkunç olay! Dere yatağındaki demir parmaklıklarda asılı halde bulunduİstanbul'da korkunç olay! Dere yatağındaki demir parmaklıklarda asılı halde bulundu
İncirlik Üssü'ndeki ABD uçakları hakkında açıklama! "Bölgedeki çatışmalarla ilgisi yok"İncirlik Üssü'ndeki ABD uçakları hakkında açıklama! "Bölgedeki çatışmalarla ilgisi yok"
Dünya tıp literatürüne girdi! "Anneme bir borcum vardı"Dünya tıp literatürüne girdi! "Anneme bir borcum vardı"
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Hamas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü! Öylece kaldılar

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.