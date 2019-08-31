Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı

Çorlu'da Salih Durmuş, iddiaya göre birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak üzerinde, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikiliye kurşun yağdırdı. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş, aynı gün özel hastanede tedavi altına alınan Melike Baştürk ise bugün hayatını kaybetti.
ZANLI ÖLDÜRÜLEN KADININ BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ ÇIKTI
Cinayetlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmada, öldürülen Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp evini terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi.
Polis, iki kişinin öldürülme anlarının güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını toplayarak saatlerce incelemede bulundu. İncelemenin ardından katil zanlısının, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B., olduğu tespit edildi.
Katil zanlısı N.B.'nin olaydan bir gün önce Yalova'dan otobüsle Çorlu'ya geldiği, Melike Baştürk ve Salih Durmuş'u uzun süre takip ettiği tespit edildi.
YALOVA'DA YAKALANDI
Harekete geçen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri N.B’nin Adnan Menderes Mahallesi’ndeki evinin etrafında beklemeye başladı. N.B.’de cinayetin ardından beklendiği gibi Yalova’daki evine döndü. Ekipler şahsı evine girmek üzereyken kıskıvrak yakaladılar.
SKANDAL SÖZLER
Cinayet zanlısı N.B. Emniyet'teki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırları ile dikkat çeken N.B. sık sık gülerek polislerle sohbet etti.
Emniyet’ten çıkartıldığı esnada basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise N.B, “Hayır pişman değilim. Yine olsun yine yaparım. Tonyalıların namusunu temizledim” diye cevap verdi.
Şahıs tutuklanma talebi ile adliyeye çıkartıldı.
(İHA / DHA)
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