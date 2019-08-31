Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı

Çorlu'da Salih Durmuş, iddiaya göre birlikte yaşadığı Melike Baştürk ile market alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1'inci Sokak üzerinde, arkalarından gelen bir kişi, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, ikiliye kurşun yağdırdı. Çift, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak kaçtı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salih Durmuş, aynı gün özel hastanede tedavi altına alınan Melike Baştürk ise bugün hayatını kaybetti.

ZANLI ÖLDÜRÜLEN KADININ BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI EŞİ ÇIKTI

Cinayetlerin ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çalışmada, öldürülen Melike Baştürk'ün eşine boşanma davası açıp evini terk ettiği, Salih Durmuş'un da eşinden boşandığı belirlendi.

Polis, iki kişinin öldürülme anlarının güvenlik kameralarına yansımasıyla birlikte olay yeri ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını toplayarak saatlerce incelemede bulundu. İncelemenin ardından katil zanlısının, Melike Baştürk'ün boşanma davası açtığı eşi ve birlikte yaşadığı Salih Durmuş'un da asker arkadaşı olduğu iddia edilen N.B., olduğu tespit edildi.