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Çukurca'da festival heyecanı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:08 | Son Güncelleme

"Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılanlar yamaç paraşütü, tırmanış, trekking ve rafting yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen festival renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuk Tepesi'nde yamaç paraşütü etkinliğiyle startı verilen festival kapsamında Kale Tepe'de kaya tırmanışı, Belat Vadisi'nde trekking ve Zap Suyu'nda rafting yapıldı. Gün boyu devam edecek etkinlikler için ilçeye gelen yaklaşık 450 fotoğraf tutkunu da en güzel fotoğrafı çekmek için yoğun çaba sarf etti.

İlçenin tanıtımına önemli katkı sağlaması hedeflenen festival, 5 Mayıs'ta sona erecek.

Kaymakam Temel Ayca, yaptığı açıklamada, festivalin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin her ilinden katılımın olduğu etkinliklerin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Ayca, "Geçen yıl festivalin ilkini düzenledik ve büyük ilgi gördü. Bu sene de doğa sporlarının kapsamını genişleterek festivalimizi başlattık. Önemli bir katılım var. Festival heyecanla devam ediyor." dedi.

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Çukurca festival Foto Maraton Hakkari

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