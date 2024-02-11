HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2024 17:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Baltacı'nın cenazesine katıldı!

Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının karşısındaki yolda, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 43 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile kardeşleri taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelen Baltacı'nın yakınları ile arkadaşlarının ağladığı ve üzgün olduğu görüldü.

Cenaze törenine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına baş sağlığı diledi.

Erdoğan ile cemaat, Baltacı'nın yanı sıra, 95 yaşında vefat eden Sabriye isimli bir kadının da cenaze namazını kıldı.

ak-parti-il-kadin-kollari-baskan-yardimcisi-baltaci-son-yolculuguna-ugurlandi-1_5041_dhaphoto3

"ÖLÜM, HAYAT HEPSİ BİZİM İÇİN BİRER İMTİHAN"

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından konuşan Erdoğan, "Şu anda musallada bulunan, Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Yine musallada bulunan Sabriye Hanımefendi ki 95 yaşında Hakk'a uğurlayacağız. Her nefis ölümü tadıcıdır ve Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz, gideceğiz. Sabriye Hanımefendi 95 yaşında bir büyüğümüz, mekanı cennet olsun inşallah. Fatma Sevim kızımız, kardeşimiz, yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bir dava ve yol arkadaşı olarak, haberi aldıklarında hakikaten adeta vurulmuşa döndüklerini söyleyerek, "Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz." diye konuştu.

Baltacı'nın bütün yol ve dava arkadaşlarına sabrı cemil dileyen Erdoğan, cemaatten, haklarını helal etmelerini istedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim bizleri cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Ben inanıyorum ki Fatma Sevim kızımız, evladımız, kardeşimiz bu yolda o ebedi aleme inşallah Rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidecek. Bütün ailesine de en kalbi hislerimle sabırlar diliyorum. Allah'a uğurluyoruz, bundan daha güzel herhalde uğurlama olmayacaktır."

Daha sonra cenazeler için dua edildi.

ak-parti-il-kadin-kollari-baskan-yardimcisi-baltaci-son-yolculuguna-ugurlandi-1_5041_dhaphoto2

EDİRNEKAPI'YA DEFNEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Baltacı'nın tabutuna omuz verdi.

Baltacı'nın naaşı, cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze merasimine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri, AK Parti genel başkan yardımcıları, belediye başkanları, kadın kolları teşkilatından çok sayıda mesai arkadaşı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA-DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıyla ilgili çok sayıda gözaltıSaldırıyla ilgili çok sayıda gözaltı
Korkutan kaza kamerada! Sokakta yürürken ölümden böyle döndüKorkutan kaza kamerada! Sokakta yürürken ölümden böyle döndü
'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
En Çok Okunan Haberler
İki takım da kabul etti! TFF'den Süper Kupa için karar

İki takım da kabul etti! TFF'den Süper Kupa için karar

Karadeniz'de esrarengiz ses! 36 saattir sırrı çözülemedi

Karadeniz'de esrarengiz ses! 36 saattir sırrı çözülemedi

Bu sabahki deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

Bu sabahki deprem sonrası uyardı: '6 Şubat sonrası çok sıkıştı'

Seçim öncesi kulisler hareketlendi: Emeklilere seyyanen zam mı geliyor? En düşük emekli maaşı için 12 bin TL iddiası…

Seçim öncesi kulisler hareketlendi: Emeklilere seyyanen zam mı geliyor? En düşük emekli maaşı için 12 bin TL iddiası…

'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt

'Geçti Bolu'nun pazarı' demişti! Murat Kurum'a yanıt

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

Adnan Oktar'ın yeni görüntüsü! Paylaşılan fotoğraf olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Çok satanlarda zirvede! Suya dayanıklı, hafif, ultra konforlu...

Diğer Haberler

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme! 12 kişi gözaltında

Saldırıyla ilgili çok sayıda gözaltı

Arzu Çerkezoğlu yeniden DİSK Genel Başkanı seçildi

Arzu Çerkezoğlu yeniden DİSK Genel Başkanı seçildi

İlginç görüntüler! Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu

İlginç görüntüler! Koyunlara otlak oldu

CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi, polis odayı kapıyı kırıp boşalttı

CHP’de 'Şükran Kütükçü' krizi! Kendini odaya kilitledi

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti! İptal edildi...

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

SON DAKİKA |AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama: 'Bir vatandaşımız yaralandı'

İstanbul'da AK Parti'nin seçim çalışması sırasında silahlı saldırı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.