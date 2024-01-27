HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de yerel seçim heyecanı İzmir ilçe belediye başkan adaylarının belli olmasıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart'ta yarışacak adayları duyuruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara ilçe adaylarını duyuran Erdoğan bugün İzmir ilçe adaylarını açıklıyor. Erdoğan yarın da Eskişehir adaylarının tanıtım toplantısına katılacak.

gg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

Sözlerime başlarken sabah yaşadığımız 5.1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde adayları açıklamak üzere bir aradayız.

"YILLARI HEBA ETME DEVRİ SONA ERDİ"

Amacımız aday belirleme işlemlerini bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmaktır.

Büyükşehir adaylarımız geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. 30 yıl önce belediyelerde aldığımız hizmet emanetini, şehirlerimizin çehresini değiştirerek bugüne kadar getirdik.

Türkiye'de artık sadece şovla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerin yıllarını heba etme devri sona erdi.

"BAŞKANLARIN GÖZÜ BAŞKA YERDE OLMAYACAK"

Ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle ülkemize yarışır belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Bunu da her yerde, her durumda şehrinin hizmetinde, insanımızın yanında yer alacak Cumhurbaşkanıyla, belediye başkanıyla sağlayabiliriz.

Bizim adaylarımız belediye başkanlığında oturan ama gözü ve gönlü başka yerde olanlardan olmayacaktır. Vatandaşlarımıza hak ettikleri eser ve hizmetlerle buluşturmayan belediye başkanlarından bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki kapısı çalınmadık hiçbir insanımızı bırakmayacağız. Adaylarımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sahada olacağız yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane'de saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum'dan yardım istedi: Hayatım bittiKağıthane'de saldırıya uğrayan genç kız Murat Kurum'dan yardım istedi: Hayatım bitti
İnşaat Müteahhitleri Derneğine operasyon!İnşaat Müteahhitleri Derneğine operasyon!
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu! Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim İzmir Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için yeni tahmin…

Motorine 1,38 TL zam geliyor

Motorine 1,38 TL zam geliyor

MHP'li belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu!

MHP'li belediye başkanı Yeniden Refah Partisi'nden aday oldu!

İstanbul'da anketlerde kim önde? Canlı yayında oran verdi

İstanbul'da anketlerde kim önde? Canlı yayında oran verdi

Ucuzluk izdihamı! Birbirlerini ezip çocuklarını kaybettiler

Ucuzluk izdihamı! Birbirlerini ezip çocuklarını kaybettiler

Kömür diye dağıttılar, taş çıktı! Sosyal medyada tepki çeken olayda Vali devreye girdi

Kömür diye dağıttılar, taş çıktı! Sosyal medyada tepki çeken olayda Vali devreye girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.