Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara ilçe adaylarını duyuran Erdoğan bugün İzmir ilçe adaylarını açıklıyor. Erdoğan yarın da Eskişehir adaylarının tanıtım toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

Sözlerime başlarken sabah yaşadığımız 5.1 şiddetindeki depremden dolayı tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hamza Dağ kardeşimizin ardından bugün de ilçelerimizde adayları açıklamak üzere bir aradayız.

"YILLARI HEBA ETME DEVRİ SONA ERDİ"

Amacımız aday belirleme işlemlerini bitirerek tüm vaktimizi ve enerjimiz 31 Mart'ta sandıkları patlatmak için kullanmaktır.

Büyükşehir adaylarımız geliştirdikleri vizyon projelerini açıklamaya başladılar. 30 yıl önce belediyelerde aldığımız hizmet emanetini, şehirlerimizin çehresini değiştirerek bugüne kadar getirdik.

Türkiye'de artık sadece şovla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerin yıllarını heba etme devri sona erdi.

"BAŞKANLARIN GÖZÜ BAŞKA YERDE OLMAYACAK"

Ulaşımıyla, suyuyla, arıtmasıyla, çevresiyle, sosyal destekleriyle ülkemize yarışır belediyelerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Bunu da her yerde, her durumda şehrinin hizmetinde, insanımızın yanında yer alacak Cumhurbaşkanıyla, belediye başkanıyla sağlayabiliriz.

Bizim adaylarımız belediye başkanlığında oturan ama gözü ve gönlü başka yerde olanlardan olmayacaktır. Vatandaşlarımıza hak ettikleri eser ve hizmetlerle buluşturmayan belediye başkanlarından bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Sayılı günleri öyle bir değerlendireceğiz ki kapısı çalınmadık hiçbir insanımızı bırakmayacağız. Adaylarımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sahada olacağız yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız.





