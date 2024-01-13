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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü

13.01.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti lideri Meral Akşener ile telefonda görüştü. Görüşmede hain saldırı sonrası başlatılan operasyon hakkında gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

BİR GÖRÜŞME DE AKŞENER'LE

Erdoğan bu görüşmenin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'le de görüştü. Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.


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Devlet Bahçeli Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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